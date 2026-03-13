Станислав Генчев: Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев заяви, че отборът му е заслужавал повече от равенството 1:1 срещу Славия в мача от 26-ия кръг на Първа лига.

Наставникът на „железничарите“ призна, че тимът му е разочарован от пропуснатата възможност да спечели дербито, но изрази задоволство от реакцията на футболистите след допуснатия гол.

"Разочаровани сме, искахме да победим. Мога да поздравя футболистите – имахме превъзходство, ударихме греда. За съжаление с първия удар към нашата врата ни вкараха. Това изнервя футболистите, но поздравления за начина, по който реагираха. До последно искахме победата“, коментира Генчев.

Той отбеляза, че основният проблем за неговия тим е бил в завършващата фаза на атаките.

"Тези малки неща винаги правят голяма разлика. Завършващият пас и удар липсваха. Ако беше паднал един гол по-рано, нещата щяха да са по-различни. Ако бяхме повели, може би щяхме да сме победители. Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили днес“, добави наставникът на столичния тим.

Генчев подчерта, че е доволен от поведението на играчите през второто полувреме, когато Локомотив е създал повече положения пред вратата на съперника.