Станислав Генчев: Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили

Треньорът на Локомотив София съжали за пропуснатите възможности след равенството със Славия
Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев заяви, че отборът му е заслужавал повече от равенството 1:1 срещу Славия в мача от 26-ия кръг на Първа лига.
Наставникът на „железничарите“ призна, че тимът му е разочарован от пропуснатата възможност да спечели дербито, но изрази задоволство от реакцията на футболистите след допуснатия гол.
"Разочаровани сме, искахме да победим. Мога да поздравя футболистите – имахме превъзходство, ударихме греда. За съжаление с първия удар към нашата врата ни вкараха. Това изнервя футболистите, но поздравления за начина, по който реагираха. До последно искахме победата“, коментира Генчев.
Той отбеляза, че основният проблем за неговия тим е бил в завършващата фаза на атаките.
"Тези малки неща винаги правят голяма разлика. Завършващият пас и удар липсваха. Ако беше паднал един гол по-рано, нещата щяха да са по-различни. Ако бяхме повели, може би щяхме да сме победители. Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили днес“, добави наставникът на столичния тим.
Генчев подчерта, че е доволен от поведението на играчите през второто полувреме, когато Локомотив е създал повече положения пред вратата на съперника.
"Казах, че не искам да виждам хора с наведени глави през второто полувреме. Нещата през втората част стояха по-добре в офанзивен план, създадохме повече ситуации. Не толкова чисти, но повече. Това са решаващи моменти – кога да се играе с едно докосване, кога с две. Така завърши мачът, не можем да го върнем, гледаме напред. Борбата за осмицата е тежка“, каза още Станислав Генчев.