Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след...
Чете се за: 16:42 мин.
Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 03:20 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Станислав Генчев: Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили

Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев заяви, че отборът му е заслужавал повече от равенството 1:1 срещу Славия в мача от 26-ия кръг на Първа лига.

Наставникът на „железничарите“ призна, че тимът му е разочарован от пропуснатата възможност да спечели дербито, но изрази задоволство от реакцията на футболистите след допуснатия гол.

"Разочаровани сме, искахме да победим. Мога да поздравя футболистите – имахме превъзходство, ударихме греда. За съжаление с първия удар към нашата врата ни вкараха. Това изнервя футболистите, но поздравления за начина, по който реагираха. До последно искахме победата“, коментира Генчев.

Той отбеляза, че основният проблем за неговия тим е бил в завършващата фаза на атаките.

"Тези малки неща винаги правят голяма разлика. Завършващият пас и удар липсваха. Ако беше паднал един гол по-рано, нещата щяха да са по-различни. Ако бяхме повели, може би щяхме да сме победители. Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили днес“, добави наставникът на столичния тим.

Генчев подчерта, че е доволен от поведението на играчите през второто полувреме, когато Локомотив е създал повече положения пред вратата на съперника.

"Казах, че не искам да виждам хора с наведени глави през второто полувреме. Нещата през втората част стояха по-добре в офанзивен план, създадохме повече ситуации. Не толкова чисти, но повече. Това са решаващи моменти – кога да се играе с едно докосване, кога с две. Така завърши мачът, не можем да го върнем, гледаме напред. Борбата за осмицата е тежка“, каза още Станислав Генчев.

#Първа лига 2025/2026 #ФК Славия #ПФК Локомотив София

ТОП 24

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
1
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
2
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
3
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
4
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов
5
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Турция свали трета иранска ракета
6
Турция свали трета иранска ракета

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
5
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Български футбол

Юлиян Петков: Момчетата се раздадоха, но победата ни се изплъзна
Юлиян Петков: Момчетата се раздадоха, но победата ни се изплъзна
Локомотив София и Славия поделиха точките в столичното дерби Локомотив София и Славия поделиха точките в столичното дерби
Чете се за: 02:17 мин.
Христо Арангелов: Една грешка се оказа решаваща Христо Арангелов: Една грешка се оказа решаваща
Чете се за: 01:50 мин.
Душан Косич: Не беше най‑добрият ни ден, но победата е много важна Душан Косич: Не беше най‑добрият ни ден, но победата е много важна
Чете се за: 01:45 мин.
Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт" Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:25 мин.
Локомотив Пловдив се върна на победния път след успех над Септември Локомотив Пловдив се върна на победния път след успех над Септември
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април? Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след изборите на 12 април?
Чете се за: 16:42 мин.
По света
Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток? Русия - големият печеливш от войната в Близкия изток?
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите на държавата: Народното събрание прие удължителния бюджет на...
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
