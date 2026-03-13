Локомотив София и Славия поделиха точките в столичното дерби

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
Анте Аралица донесе равенството на „железничарите“, след като Янис Гермуш бе открил за „белите“

Снимка: Startphoto.bg
Локомотив София и Славия завършиха наравно 1:1 в столичното дерби от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят предложи положения и пред двете врати, като домакините могат повече да съжаляват, че не стигнаха до пълен успех.

"Белите“ поведоха в края на първото полувреме чрез Янис Гермуш, а през втората част Анте Аралица възстанови равенството за "железничарите“.

Срещата започна равностойно, но първата по-сериозна опасност бе пред вратата на гостите. В 9-ата минута Кауе Карусо се озова на добра позиция в наказателното поле, но ударът му бе спасен от вратаря на Славия Леви Нтумба.

Малко след това домакините бяха близо до откриването на резултата. Райън Бидуга засече с глава центриране в наказателното поле, но топката срещна гредата и така Славия избегна попадение.

В 36-ата минута гостите се възползваха от една от малкото си възможности през първата част. След центриране отляво вратарят Мартин Величков не се намеси убедително, а Янис Гермуш се ориентира най-добре в ситуацията и прати топката в мрежата за 0:1.

След почивката Локомотив София натисна в търсене на изравняване. Валери Делев отправи силен удар, но Нтумба отново се намеси решително.

Славия също имаше шанс да увеличи преднината си. Иван Минчев центрира в наказателното поле, Емил Стоев отклони топката към Гермуш, който от близка дистанция стреля, но този път Величков успя да спре удара.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 71-ата минута. Анте Аралица се измъкна между защитниците на Славия и с точен удар с глава оформи крайното 1:1.

След равенството Локомотив София заема 10-ото място с 31 точки, докато Славия е седма с 35 точки в класирането на efbet Лига.

#Първа лига 2025/2026 #ФК Славия #ПФК Локомотив София

В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Турция свали трета иранска ракета

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Юлиян Петков: Момчетата се раздадоха, но победата ни се изплъзна
