Локомотив София и Славия поделиха точките в столичното дерби

Локомотив София и Славия завършиха наравно 1:1 в столичното дерби от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят предложи положения и пред двете врати, като домакините могат повече да съжаляват, че не стигнаха до пълен успех.

"Белите“ поведоха в края на първото полувреме чрез Янис Гермуш, а през втората част Анте Аралица възстанови равенството за "железничарите“.

Срещата започна равностойно, но първата по-сериозна опасност бе пред вратата на гостите. В 9-ата минута Кауе Карусо се озова на добра позиция в наказателното поле, но ударът му бе спасен от вратаря на Славия Леви Нтумба.

Малко след това домакините бяха близо до откриването на резултата. Райън Бидуга засече с глава центриране в наказателното поле, но топката срещна гредата и така Славия избегна попадение.

В 36-ата минута гостите се възползваха от една от малкото си възможности през първата част. След центриране отляво вратарят Мартин Величков не се намеси убедително, а Янис Гермуш се ориентира най-добре в ситуацията и прати топката в мрежата за 0:1.

След почивката Локомотив София натисна в търсене на изравняване. Валери Делев отправи силен удар, но Нтумба отново се намеси решително.

Славия също имаше шанс да увеличи преднината си. Иван Минчев центрира в наказателното поле, Емил Стоев отклони топката към Гермуш, който от близка дистанция стреля, но този път Величков успя да спре удара.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 71-ата минута. Анте Аралица се измъкна между защитниците на Славия и с точен удар с глава оформи крайното 1:1.

След равенството Локомотив София заема 10-ото място с 31 точки, докато Славия е седма с 35 точки в класирането на efbet Лига.