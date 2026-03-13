Игор Тудор: Ситуацията в Тотнъм е трудна, но трябва да се борим

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор призна, че отборът се намира в труден период, но изрази увереност, че "шпорите“ могат да се справят със ситуацията. Лондонският тим е в серия от шест поредни поражения и се намира само на точка от зоната на изпадащите във Висшата лига.

Откакто хърватският специалист пое отбора, Тотнъм допусна четири последователни загуби, като в тях тимът инкасира 14 попадения.

"Да, ситуацията е трудна. Голямо предизвикателство е да променим нещата. Както всичко в живота, можеш да избираш как да гледаш на нещата. Може да плачеш или да се бориш. Можеш да си жертва или да си кажеш, че можеш да промениш нещо. Вярвам, че играчите ще приемат това като предизвикателство и възможност да се изправят с кураж“, заяви Тудор. "Всички сме заедно. Говорим и работим, за да променим ситуацията. Всички са разочаровани, защото им пука. Ако не те е грижа и не страдаш, тогава няма да ти липсва самочувствие“, добави наставникът.

В неделя Тотнъм гостува на Ливърпул, като отборът отново ще бъде без няколко основни футболисти. Кристиан Ромеро и Жоао Палиня са аут, след като удариха главите си по време на двубоя с Атлетико Мадрид през седмицата.

Ив Бисума също е контузен, а Мики ван де Вен ще пропусне срещата заради наказание. Конър Галахър е болен, но има шанс да бъде на линия. Трайно контузени остават Одобер, Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Бен Дейвис и Лукас Бергвал, докато Дестини Удоджи е близо до завръщане в игра.

Тудор коментира и ситуацията с вратарите, след като през седмицата замени Антонин Кински още в 17-ата минута при поражението от Атлетико Мадрид.