Христо Арангелов: Една грешка се оказа решаваща

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов призна, че една грешка в защитата е решила изхода на мача срещу Локомотив (Пловдив), загубен с 0:1 в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига.

"Не мисля, че само когато останахме с човек по-малко се представихме добре. Още през първото полувреме затваряхме добре пространствата – това, което е силната страна на Локомотив. Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща“, коментира Арангелов след двубоя.

Наставникът на столичани подчерта, че неговият отбор е бил добре подготвен за съперника и е опитал различен тактически подход.

"За всеки един мач подхождаме детайлно. Днес бяхме разучили отбора на Локомотив и подходихме с друга система на игра“, добави той.

Арангелов заяви, че не е разгледал ситуацията с червения картон на Валон Хамиджи, но приема решението на съдийската бригада след намесата на системата ВАР.

"Не съм гледал на запис червения картон. Щом съдията го е гледал на ВАР и е преценил, явно е така“, каза още треньорът.

Въпреки поражението специалистът остава оптимист за шансовете на Септември в битката за оцеляване в елита.