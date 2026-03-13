Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след...
Чете се за: 16:42 мин.
Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 03:20 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Христо Арангелов: Една грешка се оказа решаваща

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Треньорът на Септември остава оптимист за шансовете на отбора да запази мястото си в Първа лига

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов призна, че една грешка в защитата е решила изхода на мача срещу Локомотив (Пловдив), загубен с 0:1 в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига.

"Не мисля, че само когато останахме с човек по-малко се представихме добре. Още през първото полувреме затваряхме добре пространствата – това, което е силната страна на Локомотив. Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща“, коментира Арангелов след двубоя.

Наставникът на столичани подчерта, че неговият отбор е бил добре подготвен за съперника и е опитал различен тактически подход.

"За всеки един мач подхождаме детайлно. Днес бяхме разучили отбора на Локомотив и подходихме с друга система на игра“, добави той.

Арангелов заяви, че не е разгледал ситуацията с червения картон на Валон Хамиджи, но приема решението на съдийската бригада след намесата на системата ВАР.

"Не съм гледал на запис червения картон. Щом съдията го е гледал на ВАР и е преценил, явно е така“, каза още треньорът.

Въпреки поражението специалистът остава оптимист за шансовете на Септември в битката за оцеляване в елита.

"Не делим мачовете. За всеки един се опитваме да се надиграваме и да печелим точки. Имахме доста промени в състава, но всички футболисти имат качества да бъдат титуляри. Гледаме да ротираме. Оптимист съм – Септември има сили“, заяви Христо Арангелов.

