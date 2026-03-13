БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 01:42 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив се върна на победния път след успех над Септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Гол на Севи Идриз донесе минималната победа на "железничарите“, гостите останаха с човек по-малко

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив сложи край на серията си от пет поредни шампионатни мача без успех, след като победи Септември с 1:0 в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение реализира Севи Идриз в 31-вата минута, а столичният тим завърши срещата с човек по-малко след червен картон на Валон Хамиджи в началото на второто полувреме.

С успеха "железничарите“ събраха 38 точки и се изкачиха на шестото място в класирането, докато Септември остава на 14-ата позиция с 21 точки и продължава борбата за своето оцеляване.

Домакините започнаха по-активно срещата. Още във втората минута Адриан Кова падна в наказателното поле след съприкосновение с Георги Върбанов, но главният съдия Стоян Арсов остави играта да продължи. Ситуацията бе разгледана и със системата ВАР, която потвърди решението на арбитъра.

В шестата минута Локомотив създаде нова опасност, когато Тодор Павлов засече с глава центриране от корнер, но топката премина над напречната греда.

По-активната игра на пловдивчани даде резултат в 31-вата минута. Запро Динев достигна топката до аутлинията по десния фланг и центрира към Жоел Цварц. Нидерландският нападател не успя да нанесе удар, но Севи Идриз се оказа на точното място около точката за изпълнение на дузпа и с премерен изстрел в горния ляв ъгъл преодоля Николай Кръстев за 1:0.

В началото на второто полувреме домакините бяха близо до втори гол. Жоел Цварц се пребори с Доминик Ивкич и стреля от дъгата на наказателното поле, но Николай Кръстев демонстрира отличен рефлекс и спаси.

В 50-ата минута Септември остана с човек по-малко. Валон Хамиджи извърши грубо нарушение срещу Георги Чорбаджийски. Първоначално съдията показа жълт картон, но след намеса на ВАР промени решението си и изгони халфа на столичани с директен червен картон. Чорбаджийски пък бе заменен принудително от Ефе Али.

Въпреки численото си намаление гостите потърсиха изравнителен гол. В 66-ата минута Йоан Бауренски опита далечен удар от около 30 метра, но вратарят Боян Милосавлевич внимаваше и изби в корнер.

Четвърт час преди края Валантайн Озорнвафор стреля от границата на наказателното поле след центриране от фаул, но опитът му премина покрай вратата.

До края на срещата Локомотив успя да запази минималния си аванс и да прекъсне негативната си серия в първенството.

Першa лига: Локомотив Пловдив - Септември 1:0 (ГАЛЕРИЯ)
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ