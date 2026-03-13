Юлиян Петков: Момчетата се раздадоха, но победата ни се изплъзна

Помощник‑треньорът на Славия Юлиян Петков заяви, че отборът му може да съжалява за изпуснатата победа след равенството 1:1 срещу Локомотив София в мача от 26‑ия кръг на Първа лига.

"Доволен съм, момчетата се раздадоха. Направиха всичко, което трябваше. Имахме план за днешния мач и се получи. Локомотив имаше лек натиск, но с развоя на мача може да съжаляваме, че не победихме. Ако Гермуш беше вкарал за 2:0, сигурно щяхме да спечелим“, коментира Петков след срещата.

Той подчерта, че отборът е изпълнил тактическия си план и е създал достатъчно ситуации пред вратата на съперника.

"Опитваме се да играем на преса постоянно. Футболистите ни са добре подготвени. Разочаровани сме заради хода на мача. Победата ни се изплъзна, но може би и равенството е закономерно“, добави помощник‑треньорът на "белите“.

Петков отбеляза и добрата форма на голмайстора Янис Гермуш, който откри резултата в срещата.

"Янис Гермуш е изключително полезен, върши страхотна работа. Отборът върви напред и се надявам да продължаваме по същия начин“, каза още Юлиян Петков.