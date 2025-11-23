САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп

Делегации на Киев и Вашингтон ще обсъдят днес в Женева мирния план за Украйна. Към разговорите се очаква да се присъединят съветници по национална сигурност от Франция, Великобритания и Германия. Френският президент Емануел Макрон съобщи, че преди това лидерите от "Коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферетна връзка.

Европейските съюзници на Киев са изготвили контрапредложение за спиране на войната в Украйна и днес ще го сложат на масата на преговорите, съобщават източници от германското правителство. Според "Билд" Европа иска да промени поне четири точки от плана на Тръмп.

Според изданието, европейците не са съгласни Крим, Луганск и Донецк да бъдат признати за руски територии, а Херсонска и Запорожка област да бъдат замразени до линията на съприкосновение. Европейските страни оспорват и намаляването на числеността на украинската армия до 600 хиляди души.

Емануел Макрон, президент на Франция: "Ясно е, че има ограничения върху структурата на украинската армия. Знаем, че ако няма възпиращи мерки, руснаците ще се върнат и ще нарушат обещанията си. Виждали сме това да се случва няколко пъти. Затова желаем мир и вярвам, че той трябва да започне с прекратяване на огъня."

Американският президент Доналд Тръмп даде на Украйна срок до четвъртък да одобри мирния план. Преди часове, обаче, Тръмп заяви, че предложения от него план не е окончателен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, не е окончателно. Искаме мир. Това трябваше да се случи отдавна."

На срещата в Женева Съединените щати ще бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и министъра на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол. Преди отпътуването си за Европа, Рубио опроверга твърденията на двама сенатори, че мирния план е изготвен от Русия.



Той подчерта, че планът е изготвен от Съединените щати въз основа на „информация от руска страна“, както и на „подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна“. Рубио определи американския план като "стабилна рамка за продължаващите разговори".

Според димоплатически изотчонци, американската делегация ще се срещне и с руски представители. Разговорите, обаче, няма да се проведат в Женева.