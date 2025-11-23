БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Делегации на Киев и Вашингтон ще обсъдят днес в Женева мирния план за Украйна. Съединените щати ще бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и министъра на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол.

Към разговорите се очаква да се присъединят съветници по национална сигурност от Франция, Великобритания и Германия. Френският президент Емануел Макрон заяви, че по-късно днес лидерите от "Коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферентна връзка.

Снощи Доналд Тръмп каза, че предложеният от него план не е окончателен. Източници от германското правителство съобщиха, че европейските съюзници на Украйна са изготвили нов план, който е базиран на американския, и че проектът вече е изпратен на властите в Киев и Вашингтон.

#войната в Украйна #Женева #мир

Последвайте ни

ТОП 24

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
2
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
5
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
6
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си
Чете се за: 01:55 мин.
Общество
Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Следобедни валежи в западните райони на страната Следобедни валежи в западните райони на страната
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Казусът "Коцев": ОИК-Варна ще заседава по случая
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Предсрочни президентски избори: Кой ще управлява Република Сръбска?
Чете се за: 00:50 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ