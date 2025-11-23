Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева

Делегации на Киев и Вашингтон ще обсъдят днес в Женева мирния план за Украйна. Съединените щати ще бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и министъра на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол.



Към разговорите се очаква да се присъединят съветници по национална сигурност от Франция, Великобритания и Германия. Френският президент Емануел Макрон заяви, че по-късно днес лидерите от "Коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферентна връзка.

Снощи Доналд Тръмп каза, че предложеният от него план не е окончателен. Източници от германското правителство съобщиха, че европейските съюзници на Украйна са изготвили нов план, който е базиран на американския, и че проектът вече е изпратен на властите в Киев и Вашингтон.