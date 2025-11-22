Нови титли за Диана Петкова, Любомир Епитропов и Петър Мицин от Държавното по плуване в Бургас

Диана Петкова продължи доминацията си на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн в „Парк Арена ОЗК“ – Бургас. Националката стигна до поредно злато, този път на 50 м гръб, финиширайки за 27.79 сек. Тя изпревари съотборничката си от „Спринт София“ и рекордьорка в дисциплината Екатерина Аврамова (28.41), а третото място остана за Яна Ангелова от „Олимп“ (29.34).

Петър Мицин също добави нов медал към сметката си, след като спечели убедително на 200 м бътерфлай с време 1:56.87 мин. Втори завърши Павел Батинов („Олимп“) с 1:59.16, а трети – Светлозар Николов (ВСИ) с 1:59.77.

В спринта на 50 м бруст фаворитът Любомир Епитропов (ВСИ) нямаше конкуренция и триумфира с 27.24 сек. Подиумът бе допълнен от Иван Грабко („Пловдив 2019“) – 27.62 и Максим Иванов („Спринт София“) – 28.30.

Дарен Кирилов („Доростол“) записа впечатляващ „хеттрик“ на гърбовите дисциплини, след като към титлите си на 50 и 200 метра добави и победа на 100 м гръб с 52.56 сек.

Сред най-силните изяви при младите таланти бе тази на 14-годишната Карина Митрова („Олимп“), която грабна златото на 100 м бътерфлай с нов рекорд за девойки младша възраст – 1:01.67.

На 100 м бруст триумфира Камелия Стоименова („Спринт София“) с 1:08.14, а сестра ѝ Маргарита се нареди трета. Между тях остана Калина Хоудли, също представителка на „Спринт София“.