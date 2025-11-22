БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

Български волейбол
Хиените започват да усещат, че сме леко ранени, опитват се да ни изядат, пошегува се треньорът на Левски след поредната победа във волейболния ни женски елит.

радослав арсов левски ранен езон
Радослав Арсов използва шега, за да окачестви играта на Левски след петата поредна победа. „Сините“ отказаха ЦПВКА на свой терен с 3:1. Пред БНТ старши треньорът на действащите вицешампионки имаше своите забележки към някои неща в представянето на неговия тим.

Да, очаквах толкова инфарктен успех, защото знам, че ЦПВК този сезон играе много добре. Още повече с промяната на поста на Калина Венева. Аз смятам, че това е нейният пост – да бъде диагонал. Видя се, че тя в много от моментите направи разликата, натиска ни със сервис през цялото време. Гостите играха много подредено в защита. Шегувахме се, че Левски този сезон е малко като ранен и хиените започват да усещат, че сме леко ранени, опитват се да ни изядат. Засега успяваме да не сме изядени, но няма как. Казах на моите волейболистки, че сме били 30 или 40 сервиса в либерото, тя посреща със 70% успеваемост. Това е несериозно и означава, че ние не си вършим работата както трябва тактически и другото нещо е, че пропуснахме много леки топки, които бяхме ги изговорили, но явно това ще е пътят този сезон. Много работа, много разговори и показване на елементарни ситуации, защото щяхме да загубим мача от тях и несериозно обработване на леки топки, и най-вече сервиса, който беше бих казал слабия елемент. В женския волейбол без сервис това е трудна работа“, поясни наставникът.

Отговорът е много работа, много повторения на тренировки. Не че ние не ги правим, но понякога възможностите на отделни волейболистки позволяват някои неща и обратното. Ние ще се опитаме да надградим там, където позволяват, както и ще се опитаме да покрием там, където не можем да наградим, но нещото е търпение и много работа“, добави Арсов.

Цялото интервю с Радослав Арсов гледайте във видеото!

#Национална волейболна лига за жени 2025/2026 #Радослав Арсов #ЖВК Левски

