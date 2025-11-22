Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река"

Нов протест в столицата срещу реформата за паркирането в града. Недоволни жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар" за повече от 2 часа и скандираха срещу плановете на общината да разшири обхвата на синята и зелената зона в столицата и да повиши двойно цените за паркиране.

С "жива верига" протестиращите затвориха за над 2 часа кръстовището при моста "Чавдар". И отново изразиха несъгласието си, кварталите им да попаднат в "зелената зона" за платено паркиране от следващата година.

Мира: "Никой не ни е питал дали искаме тази зона. Някой си е направил нещо без наше знание. Изведнъж разбираме, че имало анкета."

Според местните, въвеждането на "зелена зона" няма да гарантира достатъчно паркоместа за всички.

Екатерина Иванова: "Общината първо трябва да осигури алтернати за жителите на кварталите, а след това да въвежда зона, защото ние не сме център."

Стайко: "Не подкрепям София да бъде превърната в платен паркинг, не смятам че това ще реши проблема с паркирането, това ще напълни общината с още пари, които няма да бъдат изразходвани по правилния начин."

Георги Костов: "До преди 2 години живях в кв. "Иван Вазов", когато се правеше зона, честно казано не се изгради нито едно паркомясто, дори местата се съкратиха. Не видях нищо да се случи в този квартал като паркинги."

По-рано днес от район "Подуяне" изпратиха до медиите програма за изграждане на локални паркинги в междублоковите пространства с над 600 нови паркоместа. И обещаха развитие на мрежа от буферни паркинги около бъдещите метростанции в района.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров дойде при протестиращите и също се ангажира кварталната инфраструктура да бъде подобрена.

Цветомир Петров - председател на СОС: "Ще работя активно това много бързо, да направим колкото възможно повече кални точки нормални за паркиране. Сега приоритизираме с гражданите от района определени места, как може да се пререгулира самото място."

снимки: БТА

Обещанието на властите 50% от събраните суми от паркиране и глоби да остават в районите, а другата половина - в голямата община за проекти.