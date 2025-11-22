БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Запази

Жителите на "Хаджи Димитър" и "Сухата река" искат да запазят кварталите си извън разширената зелена зона и оспорват поскъпването на паркирането

Снимка: Алекс Христов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава недоволството срещу разширяването на зоните за платено паркиране в София. Днес протестиращи от кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар", изразявайки несъгласие с двойното увеличение на таксите. Жителите настояват за преразглеждане на новите зони и цените за паркиране.

Протестиращите затвориха кръстовището и продължават да настояват техните квартали да не попадат в разширената зелена зона, която е част от новата реформа за паркиране в София. Протестиращите са против и увеличението на цените за синя и зелена зона – от 5 януари синята зона ще струва 2 евро, а зелената – 1 евро.

Те заявяват, че не искат да бъдат част от зелената зона, защото дори в момента нямат изградени паркоместа и не вярват, че събирането на пари от зоните ще бъде инвестирано в инфраструктурата на кварталите.

По-рано от администрацията на Общината Подуяне излязоха с позиция, в която се посочва, че районът работи активно по програма за изграждане на локални паркинги в междублоковите пространства. Планът предвижда над 600 нови уредени паркоместа в кварталите "Сухата река", "Хаджи Димитър", "Левски В" и други.

Освен това районът развива и мрежа от т.нар. табуферни паркинги край новите метростанции – 100 паркоместа при метростанция „Владимир Вазов“, 400 места при метростанция „Витиня“, 100 места при моста "Чавдар", както и етажен паркинг в "Сухата река" с около 160 места.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите. По темата се самосезираха и Комисията за защита на потребителите, и омбудсманът.

"Не подкрепям София да бъде превърната в платен паркинг. Не смятам, че това ще реши проблема с паркирането и също така считам, че просто ще напълни общината с пари, които няма да бъдат изразходвани по правилния начин."

"Ако трима човека влезем в магазина и си платим един килограм сирене, на излизане само единият го вземе – справедливо ли е за вас? Ако петима платим за паркомясто или винетка и само един ще може да се възползва, считате ли това за справедливо?"

"Никой не ни е питал дали искаме тази зона. Някой си е направил нещо без наше знание. Изведнъж разбираме, че имало анкета.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#поскъпване на синя и зелена зона #София #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
5
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
6
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: У нас

Жители на село Елена протестират заради липса на достъп до водоемите
Жители на село Елена протестират заради липса на достъп до водоемите
След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси
Чете се за: 01:42 мин.
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните политики са приоритети на България Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните политики са приоритети на България
Чете се за: 03:47 мин.
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:30 мин.
Регионални
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват...
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ