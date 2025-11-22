Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането

Продължава недоволството срещу разширяването на зоните за платено паркиране в София. Днес протестиращи от кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар", изразявайки несъгласие с двойното увеличение на таксите. Жителите настояват за преразглеждане на новите зони и цените за паркиране.

Протестиращите затвориха кръстовището и продължават да настояват техните квартали да не попадат в разширената зелена зона, която е част от новата реформа за паркиране в София. Протестиращите са против и увеличението на цените за синя и зелена зона – от 5 януари синята зона ще струва 2 евро, а зелената – 1 евро.

Те заявяват, че не искат да бъдат част от зелената зона, защото дори в момента нямат изградени паркоместа и не вярват, че събирането на пари от зоните ще бъде инвестирано в инфраструктурата на кварталите.

По-рано от администрацията на Общината Подуяне излязоха с позиция, в която се посочва, че районът работи активно по програма за изграждане на локални паркинги в междублоковите пространства. Планът предвижда над 600 нови уредени паркоместа в кварталите "Сухата река", "Хаджи Димитър", "Левски В" и други.

Освен това районът развива и мрежа от т.нар. табуферни паркинги край новите метростанции – 100 паркоместа при метростанция „Владимир Вазов“, 400 места при метростанция „Витиня“, 100 места при моста "Чавдар", както и етажен паркинг в "Сухата река" с около 160 места.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите. По темата се самосезираха и Комисията за защита на потребителите, и омбудсманът.