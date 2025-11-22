Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в София

Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават. Днес на недоволство излизат жители на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“, които се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в районите им и на двойното поскъпване на услугата.

Хората от двата квартала заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от остър недостиг на места за автомобили и от лошото състояние на уличната инфраструктура.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите, а събраните средства трябва да бъдат използвани за подобряване на градската среда.

По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.