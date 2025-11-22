Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира

Проливен дъжд в Югозападна България наводни улици и цели квартали. Най-много щети бяха нанесени в община Петрич, където за последните 24 часа отчетоха близо 50 литра на квадратен метър.

Бурята, която удря Петрич снощи е примесена с градушка с големината на орех. За минути проливният дъжд превръща улиците в реки.

Гана Георгиева - жител: "Почна да вали силно гръмотевици и спря тока, ама мисля че тук много слаби шлагери ни слагат....реки, реки бяха много силно мислехме, че и къщите ще паднат от водата. Иво - жител на Петрич: "Никой не можеше да излезе нито коли да минат нито нищо...кой на терасите, кой се мъчи да изхвърли вода от стаите, а бе страшна работа, никога не е било през живота ми това нещо."

Бурята нанася щети и в малките населени места около Петрич. Едно от тях е село Рупите.

Величка Точева - жител на Рупите: "Един черен облак, тъмен и като почна да вали силно, след това започна и градушка, улиците бяха пълни с вода. За първи път ни се случва на нас тук."

Над 20 са сигналите, на които са реагирали от пожарната.

Главен инспектор Стоян Тилев- началник на пожарната в Петрич: "Предимно наводнени мазета на частни жилищни сгради, имаше вследствие на обилния дъжд имаше наводнени улици. Беше направена организация съвместно с община Петрич, с тежка техника бяха почистени отводнителни канали в рамките на 2 часа нещата бяха нормализирани."

Заради обилния дъжд в региона река Язо излезе от коритото си в центъра на Разлог. Бързата реакция на аварийните екипи там спасява близките сгради от наводнение.