Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:30 мин.
Регионални
Бурята, която удря Петрич снощи е примесена с градушка с големината на орех

Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Снимка: БТА
Проливен дъжд в Югозападна България наводни улици и цели квартали. Най-много щети бяха нанесени в община Петрич, където за последните 24 часа отчетоха близо 50 литра на квадратен метър.

Бурята, която удря Петрич снощи е примесена с градушка с големината на орех. За минути проливният дъжд превръща улиците в реки.

Гана Георгиева - жител: "Почна да вали силно гръмотевици и спря тока, ама мисля че тук много слаби шлагери ни слагат....реки, реки бяха много силно мислехме, че и къщите ще паднат от водата.

Иво - жител на Петрич: "Никой не можеше да излезе нито коли да минат нито нищо...кой на терасите, кой се мъчи да изхвърли вода от стаите, а бе страшна работа, никога не е било през живота ми това нещо."

Бурята нанася щети и в малките населени места около Петрич. Едно от тях е село Рупите.

Величка Точева - жител на Рупите: "Един черен облак, тъмен и като почна да вали силно, след това започна и градушка, улиците бяха пълни с вода. За първи път ни се случва на нас тук."

Над 20 са сигналите, на които са реагирали от пожарната.

Главен инспектор Стоян Тилев- началник на пожарната в Петрич: "Предимно наводнени мазета на частни жилищни сгради, имаше вследствие на обилния дъжд имаше наводнени улици. Беше направена организация съвместно с община Петрич, с тежка техника бяха почистени отводнителни канали в рамките на 2 часа нещата бяха нормализирани."

Заради обилния дъжд в региона река Язо излезе от коритото си в центъра на Разлог. Бързата реакция на аварийните екипи там спасява близките сгради от наводнение.

#петрич #проливни дъждове

Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните политики са приоритети на България
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните политики са приоритети на България
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в София Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в София
Чете се за: 00:57 мин.
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 литра на квадратен метър Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 литра на квадратен метър
Чете се за: 02:22 мин.
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.

