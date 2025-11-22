БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 литра на квадратен метър

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Щетите са основно материални

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Силен дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански. По данни на метеорологичната станция в града, за последното денонощие са паднали над 50 литра на квадратен метър.

Над 50 литра на квадратен метър дъжд са паднали в Петрич през нощта, като 30 литра от тях са се излели само в рамките на два часа. Това съобщи за медиите главен инспектор Стоян Тилев, началник на пожарната в Петрич.

По думите му обстановката вече е нормализирана, въпреки че службите са реагирали на около 20 сигнала. Реално екипите са действали на над 10 адреса, предимно заради наводнени мазета в частни жилищни сгради и наводнени улици.

"Обстановката вече е нормализирана", каза Тилев.

Съвместно с Община Петрич, в лицето на кмета Димитър Бръчков, е организирано бързо почистване на отводнителните канали с помощта на тежка техника. Благодарение на това в рамките на два часа ситуацията е била овладяна.

"За наша голяма радост – случаи на застрашени хора не сме получавали и спасителни акции не сме извършвали.“

БНТ: Други обекти, освен къщи?

По ирония на съдбата, при силния дъжд имахме и пожар на лек автомобил, на който своевременно реагирахме и беше ликвидиран", каза Тилев.

По думите му щетите са само материални и предстои допълнителен оглед през деня за установяване на евентуални вторични поражения.

В района е паднала и градушка, но към момента няма данни за щети от нея.

По време на силния дъжд е възникнал и пожар в лек автомобил, като екипите на пожарната са реагирали незабавно и са го ликвидирали.

Междувременно в Разлог реката Язо е излязла от коритото си и е наводнила централни улици, но според последната информация няма наводнени къщи или мазета и ситуацията и там се нормализира.

В момента в голяма част от Югозападна България валежите вече са спрели.

