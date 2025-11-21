БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Звезди на българския спорт дариха собствена екипировка на благотворителен търг

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Събитието имаше за цел да събере средства в подкрепа на две каузи за деца, страдащи от различни заболявания.

Търг
Десетки български спортисти се включиха в благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“. Събитието имаше за цел да събере средства в подкрепа на две каузи за деца, страдащи от различни заболявания.

Карлос Насар, Стойка Кръстева, Ивет Горанова и Александър Везенков бяха само част от родните спортисти, дарили собствена екипировка, за която надаваха близост от стотина души.
Събраните средства ще отидат в подкрепа на две благородни каузи. Едната от тях бе пълноценен живот за Дими, посветена на петгодишния Димитър, който се ражда с тежко увреждане и има нужда от постоянна рехабилитация, за да има шанс за нормално развитие и пълноценен живот.

Другата част от сумата ще отиде в помощ на Сдружения Аутизъм Днес, което се бори да даде възможност на всяко дете с аутизъм у нас да има качествен и независим живот.

Сред артикулите в търга бяха Олимпийското трико на Боряна Калейн, с което тя стигна до сребърния медал от игрите в Париж преди година, мини-реплика на каската на Никола Цолов, с която той стана вицешампион през този сезон във Формула 3, както и волейболен екип от световното първенство във Филипините, подписан лично от сребърните медалисти Алекс и Симеон Николови.

#спорт дарения

