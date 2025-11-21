Звезди на българския спорт дариха собствена екипировка на благотворителен търг

Десетки български спортисти се включиха в благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“. Събитието имаше за цел да събере средства в подкрепа на две каузи за деца, страдащи от различни заболявания.

Карлос Насар, Стойка Кръстева, Ивет Горанова и Александър Везенков бяха само част от родните спортисти, дарили собствена екипировка, за която надаваха близост от стотина души.

Събраните средства ще отидат в подкрепа на две благородни каузи. Едната от тях бе пълноценен живот за Дими, посветена на петгодишния Димитър, който се ражда с тежко увреждане и има нужда от постоянна рехабилитация, за да има шанс за нормално развитие и пълноценен живот.

Другата част от сумата ще отиде в помощ на Сдружения Аутизъм Днес, което се бори да даде възможност на всяко дете с аутизъм у нас да има качествен и независим живот.

Сред артикулите в търга бяха Олимпийското трико на Боряна Калейн, с което тя стигна до сребърния медал от игрите в Париж преди година, мини-реплика на каската на Никола Цолов, с която той стана вицешампион през този сезон във Формула 3, както и волейболен екип от световното първенство във Филипините, подписан лично от сребърните медалисти Алекс и Симеон Николови.