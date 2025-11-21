БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Слушай новината

„Пирогов“ празнува днес. Болницата отбеляза 125 години от основаването на лечебницата на Българския червен кръст, върху чиито традиции най-голямата спешна болница у нас стъпва днес. Със сребърна възпоменателна монета и специален плакет бяха наградени ръководители на медицински звена и приятели на „Пирогов“. А по повод годишнината беше отслужен тържествен молебен от българския патриарх Даниил.

Създадена през 1900 г. като учебен център за медицински сестри, днес болницата е най-голямото спешно лечебно заведение в България. Броят на леглата нараства постепенно — от 6, 9, 12 легла до 1903 г., до днес, когато леглата вече са над 800.

Акад. Христо Григоров, председател на БЧК: „Започнахме преди 125 години от един склад, който превърнахме в училище за медицински сестри. През 1906 г. този склад беше трансформиран, преустроен и стана една болница. Тук се роди българското здравеопазване.“

Снимки: БНТ и БТА

Като лечебницата на Червения кръст, но с разширена дейност през годините, болницата съществува до 1950 г. Година по-късно вече е преименувана на познатата ни болница „Пирогов“.

Валентин Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „Тогавашните колеги лекари са спяли на последния етаж и не са си ходили вкъщи. Дълго време се е помещавала и тогавашната спешна помощ — отначало с файтони, след това с друг вид линейки.“

Днес в „Пирогов“ работят над 2500 души.

Валентин Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „Това е единствената болница на територията на страната, която упражнява режим на работа 24/7, 365 дни в годината, в пълни екипи. Всяка една клиника, която е на територията на Пирогов и осигурява спешност, има екипи 24/7.“

И всички те са там, за да се грижат за всеки пациент в нужда. И с надежда, че българското здравеопазване ще продължи да се развива, за да помага на хората.

#лечебница #болница "Пирогов" #патриарх Даниил #Червен кръст

Последвайте ни

ТОП 24

Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
1
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
2
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
3
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
4
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
5
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
6
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Здраве

"Пирогов" - 125 години грижа за живота
"Пирогов" - 125 години грижа за живота
Проф. Ива Христова: България остава единствената страна в ЕС без приет план срещу антибиотичната резистентност Проф. Ива Христова: България остава единствената страна в ЕС без приет план срещу антибиотичната резистентност
Чете се за: 03:27 мин.
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар
Чете се за: 01:57 мин.
"Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства "Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства
Чете се за: 03:37 мин.
Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта
Чете се за: 02:52 мин.
Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ