125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души

„Пирогов“ празнува днес. Болницата отбеляза 125 години от основаването на лечебницата на Българския червен кръст, върху чиито традиции най-голямата спешна болница у нас стъпва днес. Със сребърна възпоменателна монета и специален плакет бяха наградени ръководители на медицински звена и приятели на „Пирогов“. А по повод годишнината беше отслужен тържествен молебен от българския патриарх Даниил.

Създадена през 1900 г. като учебен център за медицински сестри, днес болницата е най-голямото спешно лечебно заведение в България. Броят на леглата нараства постепенно — от 6, 9, 12 легла до 1903 г., до днес, когато леглата вече са над 800.

Акад. Христо Григоров, председател на БЧК: „Започнахме преди 125 години от един склад, който превърнахме в училище за медицински сестри. През 1906 г. този склад беше трансформиран, преустроен и стана една болница. Тук се роди българското здравеопазване.“

Снимки: БНТ и БТА

Като лечебницата на Червения кръст, но с разширена дейност през годините, болницата съществува до 1950 г. Година по-късно вече е преименувана на познатата ни болница „Пирогов“.

Валентин Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „Тогавашните колеги лекари са спяли на последния етаж и не са си ходили вкъщи. Дълго време се е помещавала и тогавашната спешна помощ — отначало с файтони, след това с друг вид линейки.“

Днес в „Пирогов“ работят над 2500 души.

Валентин Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „Това е единствената болница на територията на страната, която упражнява режим на работа 24/7, 365 дни в годината, в пълни екипи. Всяка една клиника, която е на територията на Пирогов и осигурява спешност, има екипи 24/7.“

И всички те са там, за да се грижат за всеки пациент в нужда. И с надежда, че българското здравеопазване ще продължи да се развива, за да помага на хората.