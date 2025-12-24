Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ

Кампания за обучение на пилоти за спешната медицинска помощ по въздух у нас обяви авиационният оператор "България Хели Мед Сървиз". Информацията е публикувана на официалната фейсбук страница на дружеството.

Кампанията е под надслов "Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!".



"Програма за онези, за които небето е мечта, а в сърцето живее призвание – да бъдат там, където човешкият живот има нужда от помощ", пишат от "България Хели Мед Сървиз", като посочват, че пилотът на медицински хеликоптер е отговорна професия и осъзнат избор.



Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.



Преди дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service). Първият хеликоптер пристигна в България в началото на 2024 г.