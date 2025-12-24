БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кампанията е под надслов "Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!"

започва кампания обучение пилоти спешната въздушна помощ
Снимка: БТА
Кампания за обучение на пилоти за спешната медицинска помощ по въздух у нас обяви авиационният оператор "България Хели Мед Сървиз". Информацията е публикувана на официалната фейсбук страница на дружеството.

Кампанията е под надслов "Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!".

"Програма за онези, за които небето е мечта, а в сърцето живее призвание – да бъдат там, където човешкият живот има нужда от помощ", пишат от "България Хели Мед Сървиз", като посочват, че пилотът на медицински хеликоптер е отговорна професия и осъзнат избор.

Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.

Преди дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service). Първият хеликоптер пристигна в България в началото на 2024 г.

#въздушна линейка #обучение

Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка" Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
