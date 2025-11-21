„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора

55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство започна тази вечер в Стара Загора. Откриващият спектакъл е операта „Андре Шение“, която ще бъде представена в две поредни вечери с различен солистичен състав.

Творбата на Умберто Джордано се поставя за първи път в историята на Старозагорската опера, която тази година чества 100 години от създаването си. Сюжетното действие в „Андре Шение“ отвежда към драматичните събития във Франция по време на революционните обществени промени от края на 18-и век. Премиерните спектакли ще дирижира маестро Павел Балев, режисьор е Огнян Драганов.