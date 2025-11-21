БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора

Репортер: Галена Паскова
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора
Слушай новината

55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство започна тази вечер в Стара Загора. Откриващият спектакъл е операта „Андре Шение“, която ще бъде представена в две поредни вечери с различен солистичен състав.

Творбата на Умберто Джордано се поставя за първи път в историята на Старозагорската опера, която тази година чества 100 години от създаването си. Сюжетното действие в „Андре Шение“ отвежда към драматичните събития във Франция по време на революционните обществени промени от края на 18-и век. Премиерните спектакли ще дирижира маестро Павел Балев, режисьор е Огнян Драганов.

Таня Иванова – солист: "Операта за мен е Камен Чанев, много мило, много съкровено, много интимно мое преживяване и чувство, защото когато той правеше неговото Андре Шение, присъствах на всички репетиции и спектакли и даже не си и представях, че един ден ще я изпълнявам тази роля."

Кирил Манолов – солист: "Нещо, което се прави наистина много рядко, защото трябва да имаш един много добър екип от певци, а Старозагорска опера може да се похвали с двоен състав на тази опера, което е направо забележително."

Владимир Бошнаков - директор на Държавна опера - Стара Загора: "100-годишнината на Старозагорската опера и опитът, натрупан през този един век, ни дава опита да се обърнем към едно такова трудно, много сложно заглавие."

#„Андре Шение“ #55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство #опера #Стара Загора

