„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора

55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство започна тази вечер в Стара Загора. Откриващият спектакъл е операта „Андре Шение“, която ще бъде представена в две поредни вечери с различен солистичен състав.
Творбата на Умберто Джордано се поставя за първи път в историята на Старозагорската опера, която тази година чества 100 години от създаването си. Сюжетното действие в „Андре Шение“ отвежда към драматичните събития във Франция по време на революционните обществени промени от края на 18-и век. Премиерните спектакли ще дирижира маестро Павел Балев, режисьор е Огнян Драганов.
Таня Иванова – солист: "Операта за мен е Камен Чанев, много мило, много съкровено, много интимно мое преживяване и чувство, защото когато той правеше неговото Андре Шение, присъствах на всички репетиции и спектакли и даже не си и представях, че един ден ще я изпълнявам тази роля."
Кирил Манолов – солист: "Нещо, което се прави наистина много рядко, защото трябва да имаш един много добър екип от певци, а Старозагорска опера може да се похвали с двоен състав на тази опера, което е направо забележително."
Владимир Бошнаков - директор на Държавна опера - Стара Загора: "100-годишнината на Старозагорската опера и опитът, натрупан през този един век, ни дава опита да се обърнем към едно такова трудно, много сложно заглавие."