След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"

След репортаж на "По света и у нас" министерството на образованието осигури пари за климатици в концертната зала на столичното училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл". Така за първи път от години децата са репетирали за коледното тържество на топло и без якета.

В края на октомври в "По света и у нас" показахме как деца с увредено зрение репетират на студено, в концертната зала на училището, която не е ремонтирана от 60-те години на миналия век.

Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" 28.10.2025 г.: "Всичко се нуждае от ремонт. Самият подиум, завесите, цялата сцена." Александра Каймакчиева, ученичка в 8-ми клас: "За репетициите можем и с якета, обаче тържествата няма как да излезем на сцена с яке. Така че - сложно е". Габриела Димитрова, ученичка в 6-и клас: "Много е студено. Просто е страшно студено, но на мен това не ми пречи."

С благотворителен концерт читалището към Съюза на слепите събра над 10 хиляди лева за купуване на климатици за залата.

Яна Йорданова, секретар на Национално читалище на слепите "Луи Брайл": "От МОН може би точно покрай този медиен шум, който се получи покрай нашия концерт - те се заеха с тази задача и залата вече има отопление."

Наталия Михалевска -заместник-министър на образованието и науката: "За нас това е дълг на държавата към децата, които имат специални потребности. Като разглеждат училището сега си мислех и казах на директорката, че никой не поиска нищо. Но това не значи, че те нямат нужда. Винаги има нужда от повече внимание от повече средства."

Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл": "Засега няма да искаме нищо, Днес е ден за празнуване."



"За първи път от години децата не са студували, докато репетират за коледното тържество."

Александра Каймакчиева, ученичка в 8-ми клас: "След последната ни среща вече имаме климатици, топличко .е Можем да репетираме и без якета."

Габриела Димитрова, ученичка в 6-и клас: 'Много съм щастлива, че има климатици и ви благодаря."

Средствата събрани от благотворителния концерт ще се използват за ремонт на запата, кято трябва да бдъе пригодена и за възпутаниците а училишето с двигателни увреждания.