БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

След години на студ вече има топлина в концертната зала

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След репортаж на "По света и у нас" министерството на образованието осигури пари за климатици в концертната зала на столичното училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл". Така за първи път от години децата са репетирали за коледното тържество на топло и без якета.

В края на октомври в "По света и у нас" показахме как деца с увредено зрение репетират на студено, в концертната зала на училището, която не е ремонтирана от 60-те години на миналия век.

Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" 28.10.2025 г.: "Всичко се нуждае от ремонт. Самият подиум, завесите, цялата сцена."

Александра Каймакчиева, ученичка в 8-ми клас: "За репетициите можем и с якета, обаче тържествата няма как да излезем на сцена с яке. Така че - сложно е".

Габриела Димитрова, ученичка в 6-и клас: "Много е студено. Просто е страшно студено, но на мен това не ми пречи."

С благотворителен концерт читалището към Съюза на слепите събра над 10 хиляди лева за купуване на климатици за залата.

Яна Йорданова, секретар на Национално читалище на слепите "Луи Брайл": "От МОН може би точно покрай този медиен шум, който се получи покрай нашия концерт - те се заеха с тази задача и залата вече има отопление."

Наталия Михалевска -заместник-министър на образованието и науката: "За нас това е дълг на държавата към децата, които имат специални потребности. Като разглеждат училището сега си мислех и казах на директорката, че никой не поиска нищо. Но това не значи, че те нямат нужда. Винаги има нужда от повече внимание от повече средства."

Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл": "Засега няма да искаме нищо, Днес е ден за празнуване."

"За първи път от години децата не са студували, докато репетират за коледното тържество."
Александра Каймакчиева, ученичка в 8-ми клас: "След последната ни среща вече имаме климатици, топличко .е Можем да репетираме и без якета."
Габриела Димитрова, ученичка в 6-и клас: 'Много съм щастлива, че има климатици и ви благодаря."

Средствата събрани от благотворителния концерт ще се използват за ремонт на запата, кято трябва да бдъе пригодена и за възпутаниците а училишето с двигателни увреждания.

#читалище за слепи "Луи Брайл" #климатици

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
3
Консултациите при президента приключват с разговори с...
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
4
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
5
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
6
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Култура

Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Стачка на персонала на Лувъра Стачка на персонала на Лувъра
Чете се за: 00:50 мин.
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти" Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
Показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена Показаха дизайна на сцената за "Евровизия" 2026 във Виена
Чете се за: 00:50 мин.
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд....
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ