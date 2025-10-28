БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:30 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

В училището има и деца с инвалидни колички, които трудно успяват да се качат на сцената

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Концертната зала на училището за деца с нарушено зрение в София има нужда от спешен ремонт. От години в помещението няма отопление. Учениците се подготвят за различни тържества на студено.

Концерната зала на столичното училище за деца с нарушено зрение не е ремонрирана откакто е построена през 60-те години на миналия век.

"Всичко се нуждае от ремонт. Самият подиум, завесите, цялата сцена", каза Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл".

В училището има и деца с инвалидни колички, които трудно успяват да се качат на сцената.

"Затова ни трябва и рампа, на която да могат да се качат на сцената и всичко да бъде абсолютно допстъпно за хора с увреждания", коментира Диана Керемедчиева.

Парно в залата няма от години. Децата играят мюзикъли и театрални постановки, а репетициите отнемат повече време.

"Кой в кой момент накъде се движи? Това трябва да се обходи заедно с нас, като педагози да им покажем кое, как", каза Мариа-Магдалена Брегова-Сидерова, учител по музика.

"За репетициите можем и с якета, обаче тържествата няма как да излезем на сцена с яке. Така че - сложно е", заяви Алескандра Каймакчиева, ученикчка в 8-ми клас.

"Много е студено. Просто е страшно студено, но на мен това не ми пречи. Аз се отпускам на сцената, обичам публиката. За мен това не е проблем", коментира Габриела Димитрова, ученичка в 6-ти клас.

"Обличаме се. Понякога някой настива, включително и ние като преподаватели ни се случва да се разболеем след репетициония сезон, но си струва, тъй като децата го правят с огромно желание и според мен се получават много красиви неща", коментира Мариа-Магдалена Брегова-Сидерова.

От Националното читалище на слепите организрат благотворителен концерт за купуване на климатици за концертната зала на училището. За целта са необходими около 15 хиляди лева.

"Знам, че и други ремонти трябва да се извършат на залата, но отоплението е нещо, което е основно. Ние много ще се радваме, ако успеем да съберем тези средства. И ако не друго, поне отопление да има тази година в залата".

Благотворителният концерт е в 19 часа на 4 ноември в зала 11 на НДК. В него ще участват децата от училището и незрящи изпълнители. Специални гости ще бъдат Мими Иванова и Михаела Филева.

#незрящи деца #училище #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
3
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
4
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
5
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Регионални

Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?
Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?
Отложиха делото за отстраняването на Мюмюн Искендер от кметския пост Отложиха делото за отстраняването на Мюмюн Искендер от кметския пост
Чете се за: 01:10 мин.
Жители на Благоевград искат градинка вместо паркинг в центъра на града Жители на Благоевград искат градинка вместо паркинг в центъра на града
Чете се за: 03:07 мин.
Отнетo предимство е причина за катастрофата при Харманли Отнетo предимство е причина за катастрофата при Харманли
Чете се за: 01:22 мин.
След обилния дъжд в София - каква е обстановката След обилния дъжд в София - каква е обстановката
Чете се за: 01:37 мин.
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата? По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
Чете се за: 06:45 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ