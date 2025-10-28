Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт

Концертната зала на училището за деца с нарушено зрение в София има нужда от спешен ремонт. От години в помещението няма отопление. Учениците се подготвят за различни тържества на студено.

Концерната зала на столичното училище за деца с нарушено зрение не е ремонрирана откакто е построена през 60-те години на миналия век.

"Всичко се нуждае от ремонт. Самият подиум, завесите, цялата сцена", каза Диана Керемедчиева, директор на СУ за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл".

В училището има и деца с инвалидни колички, които трудно успяват да се качат на сцената.

"Затова ни трябва и рампа, на която да могат да се качат на сцената и всичко да бъде абсолютно допстъпно за хора с увреждания", коментира Диана Керемедчиева.

Парно в залата няма от години. Децата играят мюзикъли и театрални постановки, а репетициите отнемат повече време.

"Кой в кой момент накъде се движи? Това трябва да се обходи заедно с нас, като педагози да им покажем кое, как", каза Мариа-Магдалена Брегова-Сидерова, учител по музика. "За репетициите можем и с якета, обаче тържествата няма как да излезем на сцена с яке. Така че - сложно е", заяви Алескандра Каймакчиева, ученикчка в 8-ми клас. "Много е студено. Просто е страшно студено, но на мен това не ми пречи. Аз се отпускам на сцената, обичам публиката. За мен това не е проблем", коментира Габриела Димитрова, ученичка в 6-ти клас. "Обличаме се. Понякога някой настива, включително и ние като преподаватели ни се случва да се разболеем след репетициония сезон, но си струва, тъй като децата го правят с огромно желание и според мен се получават много красиви неща", коментира Мариа-Магдалена Брегова-Сидерова.

От Националното читалище на слепите организрат благотворителен концерт за купуване на климатици за концертната зала на училището. За целта са необходими около 15 хиляди лева.

"Знам, че и други ремонти трябва да се извършат на залата, но отоплението е нещо, което е основно. Ние много ще се радваме, ако успеем да съберем тези средства. И ако не друго, поне отопление да има тази година в залата".

Благотворителният концерт е в 19 часа на 4 ноември в зала 11 на НДК. В него ще участват децата от училището и незрящи изпълнители. Специални гости ще бъдат Мими Иванова и Михаела Филева.