БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Всички детайли ще бъдат уточнени утре на ново заседание на Съвета за съвместно управление

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вече е сигурно: ротация на най-високия пост в държавата - председателят на парламента - ще има. Всички детайли ще бъдат уточнени утре на ново заседание на Съвета за съвместно управление.

Съветът за съвместно управление се договори: да се въведе ротация на председателя на парламента. Но не казаха кога Наталия Киселова ще подаде оставка, разговаряли ли са с нея и за какъв период от време ще се ротират трите партии ГЕРБ, БСП и ИТН - 10 месеца или година. Всичко това ще стане ясно утре, когато ще бъде подписан анекс към споразумението за съвместно управление. На този фон: формулата на властта остава непроменена. "ДПС- Ново начало" няма да участва в управлението, а ще участват само в разговорите по конкретни политики за хората.

Въпрос на време е Наталия Киселова да отстъпи от поста председател на Народното събрание. Съветът за съвместно управление се разбра за ротацията.

Костадин Ангелов - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Утре ще бъде разписано това и като анекс към споразумението за съвместно управление.

БНТ: Кога Наталия Киселова ще подаде оставка?

Това са неща, които тепърва ще бъдат коментирани. Не сме обсъждали оставката на госпожа Киселова, а сме обсъждали въвеждането на ротационното председателство, разписано в споразумението за съвместно управление, тъй като поста председател на НС до момента не беше част от Споразумението за съвместно управление."

На брифинга след заседанието на Съвета за съвместно управление присъства и Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", което повдигна въпроса за участието им в съвета.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "ДПС, както каза нашият лидер господин Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта. Ние участваме само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората, и за нашата политическа линия и затова участваме в тази съвет, на който се обсъждат политики.

Имате ли право на глас?

Не."

"ДПС - Ново начало" не искат и заместник - председател на НС, изтъкна още Цонев. БСП не внесоха допълнителна яснота около ротацията, а повториха решението на съвета за управление.

Атанас Зафиров - председател на БСП: Утре ще подпишем анекса и ще уточним срока на тази ротация.

Кога ще бъде ротирана госпожа Киселова?

Мисля, че ясно казах: утре ще има заседание на съвета за съвместно управление и ще се обсъжда този въпрос.

БНТ: А за какъв срок става въпрос - за 10 месеца или за година?

Отговорът е същия.

От опозицията коментираха ситуацията така:

Атанас Атанасов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ще видим как ще бъде по-добре, след като бъде поет този пост от представител на ГЕРБ. Твърди се, че това ще бъде Рая Назарян. Но ще разберем."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: Киселова я гледам свила е перки, плаче горе на трибуната, значи нещо политически си сбъркан.

БНТ: Заради смяната ли плаче според вас?

Не, мъчно й е. За колите на НСО й е мъчно и заради охраните."

Останалите формации не коментираха.

#ротация на председателя на парламента #Натаия Киселова #Съвет за съвместно управление

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
3
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
4
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
5
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
6
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим” Жечо Станков: Държавата в момента няма намерения да купува активите на “Лукойл Нефтохим”
Чете се за: 04:17 мин.
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари
Чете се за: 00:45 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ