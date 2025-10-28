Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)

Вече е сигурно: ротация на най-високия пост в държавата - председателят на парламента - ще има. Всички детайли ще бъдат уточнени утре на ново заседание на Съвета за съвместно управление.

Съветът за съвместно управление се договори: да се въведе ротация на председателя на парламента. Но не казаха кога Наталия Киселова ще подаде оставка, разговаряли ли са с нея и за какъв период от време ще се ротират трите партии ГЕРБ, БСП и ИТН - 10 месеца или година. Всичко това ще стане ясно утре, когато ще бъде подписан анекс към споразумението за съвместно управление. На този фон: формулата на властта остава непроменена. "ДПС- Ново начало" няма да участва в управлението, а ще участват само в разговорите по конкретни политики за хората.

Въпрос на време е Наталия Киселова да отстъпи от поста председател на Народното събрание. Съветът за съвместно управление се разбра за ротацията.

Костадин Ангелов - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Утре ще бъде разписано това и като анекс към споразумението за съвместно управление. БНТ: Кога Наталия Киселова ще подаде оставка? Това са неща, които тепърва ще бъдат коментирани. Не сме обсъждали оставката на госпожа Киселова, а сме обсъждали въвеждането на ротационното председателство, разписано в споразумението за съвместно управление, тъй като поста председател на НС до момента не беше част от Споразумението за съвместно управление."

На брифинга след заседанието на Съвета за съвместно управление присъства и Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", което повдигна въпроса за участието им в съвета.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "ДПС, както каза нашият лидер господин Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта. Ние участваме само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората, и за нашата политическа линия и затова участваме в тази съвет, на който се обсъждат политики. Имате ли право на глас? Не."

"ДПС - Ново начало" не искат и заместник - председател на НС, изтъкна още Цонев. БСП не внесоха допълнителна яснота около ротацията, а повториха решението на съвета за управление.

Атанас Зафиров - председател на БСП: Утре ще подпишем анекса и ще уточним срока на тази ротация. Кога ще бъде ротирана госпожа Киселова? Мисля, че ясно казах: утре ще има заседание на съвета за съвместно управление и ще се обсъжда този въпрос. БНТ: А за какъв срок става въпрос - за 10 месеца или за година? Отговорът е същия.

От опозицията коментираха ситуацията така:

Атанас Атанасов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Ще видим как ще бъде по-добре, след като бъде поет този пост от представител на ГЕРБ. Твърди се, че това ще бъде Рая Назарян. Но ще разберем." Радостин Василев - председател на МЕЧ: Киселова я гледам свила е перки, плаче горе на трибуната, значи нещо политически си сбъркан. БНТ: Заради смяната ли плаче според вас? Не, мъчно й е. За колите на НСО й е мъчно и заради охраните."

Останалите формации не коментираха.