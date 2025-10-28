БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Сред обсъжданите точки се очакваше да бъде и проектобюджетът на държавата за следващата година

Съветът за съвместно управление на управляващото се договри да се въведе ротация на председателя на Народното събрание.

"Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.

"Днешното извънредно заседание на НС считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони", каза Ангелов.

