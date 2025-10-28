Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Съветът за съвместно управление на управляващото се договри да се въведе ротация на председателя на Народното събрание.

"Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.