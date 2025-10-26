БСП прие ротационното председателство на парламента

Ротацията е израз на политическа отговорност и стабилност, заяви Атанас Зафиров
Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това стана ясно след заседанието на днешния Национален съвет, на което се обсъди предлаганата ротация на председател на Народното събрание от коалиционните партньори в управлението ГЕРБ-СДС и ИТН.
Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против.
„Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност на поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа. Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в Споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на политиките договорени в него“, каза лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров.