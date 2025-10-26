БСП прие ротационното председателство на парламента

Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това стана ясно след заседанието на днешния Национален съвет, на което се обсъди предлаганата ротация на председател на Народното събрание от коалиционните партньори в управлението ГЕРБ-СДС и ИТН.

Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против.