БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Наталия Киселова не е поканена - какви са настроенията на "Позитано"?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Широкото ръководство на БСП решава днес дали да има ротация на председателя на Народното събрание. Пленумът започна преди час.

Националният съвет на БСП се събра за да реши дали приема идеята на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" за ротация на председателя на Народното събрание. А това означава, че Наталия Киселова, която е от квотата на БСП, трябва да бъде сменена.

Още преди дни от ГЕРБ обявиха, че ако се стигне до ротация, те ще предложат Рая Назарян за председател на Народното събрание. Без съмнение, днес тук на "Позитано" ще се проведе доста емоционален и напрегнат пленум, защото част от членовете и структурите на БСП искат партията да напусне управлението. Това го каза и самият председател на партията Атанас Зафиров преди дни, макар че той подчерта също, че БСП ще работи за това страната да има сигурност и стабилност.

Интересно е, че преди днешното заседание на Националния съвет, пред журналисти се спряха само хора, които настояват БСП да излезе от властта, другите запазиха мълчание.

Велислава Дърева, БСП: Трябва незабавно нашите хора, говоря за БСП, да напуснат това правителство"

Иван Петков, БСП: Работим, за да имаме председател, който най-вероятно днес ще мине при ротация, която според мен ще бъде само за гласуването - да се избере Рая Назарян. Въпросът е следният - дали трябва да се продължи, защото оттук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски върху този кабинет са по-големи и, както смятат много голяма част от избирателите на БСП, какви са червените линии за БСП. Червената линия е оставането в тази коалиция, която е неприемливо.

- Тоест какво искате?

Иван Петков: Сега ще говорим, аз ще предложа, че трябва да излезем от коалицията.

Интересно е също, че Наталия Киселова не е била поканена на днешния Национален съвет. Пред медии и тя заяви, че ще се съобрази с решението, което ще вземе широкото ръководство на партията.

#БСП #ротация #коалиция

Последвайте ни

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
6
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Политика

Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС
Чете се за: 02:45 мин.
Атанас Атанасов: Има рискове от всякаква руска саботажна дейност Атанас Атанасов: Има рискове от всякаква руска саботажна дейност
Чете се за: 03:07 мин.
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл" Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл"
Чете се за: 00:57 мин.
Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:32 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ