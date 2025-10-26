БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията

Широкото ръководство на БСП решава днес дали да има ротация на председателя на Народното събрание. Пленумът започна преди час.

Националният съвет на БСП се събра за да реши дали приема идеята на ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" за ротация на председателя на Народното събрание. А това означава, че Наталия Киселова, която е от квотата на БСП, трябва да бъде сменена.

Още преди дни от ГЕРБ обявиха, че ако се стигне до ротация, те ще предложат Рая Назарян за председател на Народното събрание. Без съмнение, днес тук на "Позитано" ще се проведе доста емоционален и напрегнат пленум, защото част от членовете и структурите на БСП искат партията да напусне управлението. Това го каза и самият председател на партията Атанас Зафиров преди дни, макар че той подчерта също, че БСП ще работи за това страната да има сигурност и стабилност.

Интересно е, че преди днешното заседание на Националния съвет, пред журналисти се спряха само хора, които настояват БСП да излезе от властта, другите запазиха мълчание.

Велислава Дърева, БСП: Трябва незабавно нашите хора, говоря за БСП, да напуснат това правителство" Иван Петков, БСП: Работим, за да имаме председател, който най-вероятно днес ще мине при ротация, която според мен ще бъде само за гласуването - да се избере Рая Назарян. Въпросът е следният - дали трябва да се продължи, защото оттук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски върху този кабинет са по-големи и, както смятат много голяма част от избирателите на БСП, какви са червените линии за БСП. Червената линия е оставането в тази коалиция, която е неприемливо.

- Тоест какво искате?

Иван Петков: Сега ще говорим, аз ще предложа, че трябва да излезем от коалицията.

Интересно е също, че Наталия Киселова не е била поканена на днешния Национален съвет. Пред медии и тя заяви, че ще се съобрази с решението, което ще вземе широкото ръководство на партията.