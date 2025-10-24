БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Арена спорт
Запази

Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!

даниел боримиров левски бори титлата сезон филип кръстев отказа остане
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Тази седмица в предаването "Арена спорт" очаквайте:

За шампионските амбиции на Левски и бъдещите планове на клуба - ексклузивно говори изпълнителният директор Даниел Боримиров.

Казусът "Светослав Вуцов" и позицията на Асоциацията на българските футболисти - коментар на зам.-председателя на организацията и капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев.

След приемането в Международната волейболна зала на славата - специален гост Димитър Каров.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 26 октомври, от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!

#Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
1
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
2
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
5
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
6
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Видео

Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" на 26 октомври по БНТ 1 Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" на 26 октомври по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Проследете срещата Левски - Дея спорт в неделя по БНТ 3 Проследете срещата Левски - Дея спорт в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3 За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3 Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ