Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"

Тази седмица в предаването "Арена спорт" очаквайте:

За шампионските амбиции на Левски и бъдещите планове на клуба - ексклузивно говори изпълнителният директор Даниел Боримиров.

Казусът "Светослав Вуцов" и позицията на Асоциацията на българските футболисти - коментар на зам.-председателя на организацията и капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев.

След приемането в Международната волейболна зала на славата - специален гост Димитър Каров.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 26 октомври, от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!