БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

тръгвайте път готови зимни условия призовава апи
Слушай новината

Шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите.

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.

Пътните управления и пътноподдържащите дружества следят синоптичните анализи и предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи, уверяват от институцията. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

При натоварен трафик и по преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността. Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

#АПИ #зимни условия #Пътна полиция

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
2
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
3
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
4
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
5
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
6
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Осигуриха допълнителни средства за помощи за отопление
Осигуриха допълнителни средства за помощи за отопление
Добавят още 9 пощенски станции, в които ще се обменят левове в евро Добавят още 9 пощенски станции, в които ще се обменят левове в евро
Чете се за: 00:35 мин.
Община Царево получи 6,8 млн. лева за възстановяване след наводненията Община Царево получи 6,8 млн. лева за възстановяване след наводненията
Чете се за: 01:57 мин.
Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа" Благомир Коцев се срещна с председателя на "Обнови Европа"
Чете се за: 01:07 мин.
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция" Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:47 мин.
От Нова година: По-висока цена на водата в страната От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
От Нова година: По-висока цена на водата в страната От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция" Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Разкриха две автоморги с части от над 200 крадени автомобила
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празници без пиротехника: Фойерверките и пиратките причиняват стрес...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ