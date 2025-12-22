БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Синоптиците очакват обилни снеговалежи в първите дни на новата година

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За внимание с празничното пътуване по Коледа през старопланинските проходи предупреждават синоптиците. Възможно е образуването на снежна покривка в Западна Стара планина и по високите места. По-сериозни валежи от сняг и по-студено се очаква да бъде и в новогодишната нощ.

Макар месец декември да е по-сух и по-топъл от климатичните норми, по Коледа времето ще застудее и ще завали сняг.

Анастасия Стойчева, синоптик, НИМХ: „Най-притеснителна ще бъде обстановката в Западна Стара планина, където се намира и "Петрохан". То обикновено е мястото, което създава притеснение при пътуване.“

Непосредствено преди Нова година времето ще се изясни – максималните температури ще се повишат, но минималните ще паднат под минус 6 – минус 10 градуса.

Анастасия Стойчева, синоптик, НИМХ: „Поне в седмицата 29 декември – 5 януари, вече в новата година, очакваме и повече валежи. Това означава, че отиваме към обстановка с доста снеговалежи около Нова година и през първите дни на новата година. В планините това ще доведе до нова снежна покривка върху заледената такава, макар и във високите части това пък е лавиноопасно.“

Тази Коледа ще е снежна само по високите места и дъждовна в останалата част от страната. Според синоптиците най-снежен е бил 25 декември през 2001 година, когато снежна покривка е имало дори в Сандански и Бургас, а в София преспите са надминали половин метър. Според синоптиците такива картини е възможно да видим отново в края на тази и началото на следващата година.

#снежна Коледа #времето #прогноза за времето #нова година #сняг #празници #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
5
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Времето

И дъжд, и облаци, и слънце, и мъгли следобед
И дъжд, и облаци, и слънце, и мъгли следобед
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
Ще вали ли сняг на Коледа? Ще вали ли сняг на Коледа?
Чете се за: 02:37 мин.
Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време
Чете се за: 01:50 мин.
Застудяване и валежи през следващата седмица Застудяване и валежи през следващата седмица
Чете се за: 03:00 мин.
Зимата се завръща: Валежи и понижение на температурите Зимата се завръща: Валежи и понижение на температурите
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ