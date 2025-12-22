Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°

За внимание с празничното пътуване по Коледа през старопланинските проходи предупреждават синоптиците. Възможно е образуването на снежна покривка в Западна Стара планина и по високите места. По-сериозни валежи от сняг и по-студено се очаква да бъде и в новогодишната нощ.

Макар месец декември да е по-сух и по-топъл от климатичните норми, по Коледа времето ще застудее и ще завали сняг.

Анастасия Стойчева, синоптик, НИМХ: „Най-притеснителна ще бъде обстановката в Западна Стара планина, където се намира и "Петрохан". То обикновено е мястото, което създава притеснение при пътуване.“

Непосредствено преди Нова година времето ще се изясни – максималните температури ще се повишат, но минималните ще паднат под минус 6 – минус 10 градуса.

Анастасия Стойчева, синоптик, НИМХ: „Поне в седмицата 29 декември – 5 януари, вече в новата година, очакваме и повече валежи. Това означава, че отиваме към обстановка с доста снеговалежи около Нова година и през първите дни на новата година. В планините това ще доведе до нова снежна покривка върху заледената такава, макар и във високите части това пък е лавиноопасно.“

Тази Коледа ще е снежна само по високите места и дъждовна в останалата част от страната. Според синоптиците най-снежен е бил 25 декември през 2001 година, когато снежна покривка е имало дори в Сандански и Бургас, а в София преспите са надминали половин метър. Според синоптиците такива картини е възможно да видим отново в края на тази и началото на следващата година.