Задържаха двама души за обира в Лувъра

Двама от крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, са задържани, пишат френски медии.

Според публикация на изданието "Льо Паризиен" единият е арестуван в събота вечер на летището "Шарл дьо Гол", докато се готвел да хване полет за Алжир. В същото време вторият заподозрян е бил арестуван от съдебната полиция на Париж в Сен Дени.

Над 100 души бяха бяха мобилизирани да участват в разследването на кражбата от най-големия музей в света. Според френското законодателство сега разпитите на задържаните могат да продължат до 96 часа.

На 19 октомври, за седем минути, с помощта на подемник и ъглошлайф, четирима души откраднаха безценни бижута на френската корона на стойност около 88 милиона евро.