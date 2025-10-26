БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Задържаха двама души за обира в Лувъра

Теодора Гатева
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Лувъра
Снимка: БТА
Двама от крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, са задържани, пишат френски медии.

Според публикация на изданието "Льо Паризиен" единият е арестуван в събота вечер на летището "Шарл дьо Гол", докато се готвел да хване полет за Алжир. В същото време вторият заподозрян е бил арестуван от съдебната полиция на Париж в Сен Дени.

Над 100 души бяха бяха мобилизирани да участват в разследването на кражбата от най-големия музей в света. Според френското законодателство сега разпитите на задържаните могат да продължат до 96 часа.

На 19 октомври, за седем минути, с помощта на подемник и ъглошлайф, четирима души откраднаха безценни бижута на френската корона на стойност около 88 милиона евро.

#лувъра #задържани #обир #Франция

