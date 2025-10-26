840 г. от въстанието на Асен и Петър: Историята ще бъде пресъздадена с 3D спектакъл

Днес честваме 840 години от въстанието на братята Петър и Асен. За първи път в църквата "Свети Димитър" във Велико Търново, където е избухнало въстанието през 1185 година, днес ще има спектакъл с 3D мапинг, пресъздаващ историческото събитие.

В подножието на историческата крепост Царевец стотици преживяха на живо събитията от 1185 година, които бележат началото на борбата за Втората бълграска държава и величието на Асеневци.

"Все пак едно от най-великите неща в нашата история, това е голямата династия на Асеневци. Тук са събрани герои, които са вързани със самото въстание. Най-интересното в цялата работа е, че тези хора наистина са вдигнали България, те не са били обикновени, носели са някаква карма. Особена нещо, за да могат да вдигнат цял един народ и да се освободят", коментира Иван Митев - актьор. "Всичко е в името на България е позволено! Е, да, може да влизаме в различни съюзи, както Асен е влязъл в съюз с куманите, но те трябва да работят за името и за благоденствието на България", посочи Детелин Кандев - актьор.

В църквата "Свети Димитър", където братята боляри Петър и Асен обявяват въстанието срещу византийската власт, за първи път 3D мапинг шоу разказва за дързостта на царете.

"Такъв 3D мапинг, интериорен, се прави за първи път в България в такова пространство, пространство на църква. Историята е така поднесена, че е разбираема и за децата от детската градина и за най-възрастноте хора", каза Нелина Църова - директор на "Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали".

Излъчванията на 3D спектакъла продължават до 28 октомври.