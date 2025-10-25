Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение

20-ият благотворителен бал на фондация "Сийдър" се провежда тази вечер в София.

Събитието събира над 150 дарители и партньори, които подпомагат деца и младежи в неравностойно положение.



Специален благотворителен търг осигурява средства за каузата.

Дарители на предметите в него са спортната звезда от Формула 3 Никола Цолов, фотографът Михаил Минков и художникът Венелин Съйнов - Лино.

Събраната сума ще осигури допълнителна грижа за децата и младежите, които фондацията подкрепя.