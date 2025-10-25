Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение

20-ият благотворителен бал на фондация "Сийдър" се провежда тази вечер в София.
Събитието събира над 150 дарители и партньори, които подпомагат деца и младежи в неравностойно положение.
Специален благотворителен търг осигурява средства за каузата.
Дарители на предметите в него са спортната звезда от Формула 3 Никола Цолов, фотографът Михаил Минков и художникът Венелин Съйнов - Лино.
Събраната сума ще осигури допълнителна грижа за децата и младежите, които фондацията подкрепя.
Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация "Сийдър": "Тези средства ще ни позволят да продължим да предоставяме специализирани помощни средства на младежите със сериозни физически увреждания, да осигурим така важните летни лагери, екскурзии, различни събития, които организираме в общността така че те да се включват, да се чувстват наистина част от нашето общество, да обучим екипите си, така че да стават все по-добри и грижата, която предоставяме да е на международно ниво".