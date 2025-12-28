БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Силни ветрове и ниски температури бележат последните дни на годината

След опасно ветровитото време днес, и през следващото денонощие акцент в прогнозата ще бъде силният вятър, с посока от запад-северозапад.

Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, остава в сила в почти цялата страна.

През нощта ще има и слаби превалявания от сняг, главно в планинските и североизточните райони.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 5° и 2°, в София – около минус 3°.

И утре ще остане много ветровито, с опасно силни пориви в почти цялата страна. Едва в следобедните часове вятърът ще започне да отслабва.

Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, по Черноморието от 5° до 7°, но вятърът ще създава усещането за по-студено от действителното време.

След облачното начало в планинските и североизточните райони, през втората половина на деня в почти цялата страна ще бъде слънчево.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър, но и там ще бъде предимно слънчево.

И на Балканите утре ще бъде предимно слънчево, но, както и в нашата страна, много ветровито, с временно силен вятър от запад-северозапад.

Снеговалежи ще има в Северна и Североизточна Европа, по-интензивни в Норвегия и по северното крайбрежие на Швеция.

Предимно слънчево ще е във Франция, централноевропейските страни и Италия.

И у нас, и през следващите дни ще преобладава слънчево време.

След временно затопляне във вторник, в последния ден от годината предстои ново застудяване. В новогодишната нощ не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони.

Към полунощ температурите в страната ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони. През първите два дни от новата година предстои постепенно затопляне.

Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
По света
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
По света
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
Регионални
Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо
Европа
С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши...
По света
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на...
У нас
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
У нас
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
У нас
