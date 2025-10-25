БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
рекордни продажби стари автомобили страната
Слушай новината

Огромен ръст в покупките на нови автомобили отчитат търговците в страната. Над 40 хиляди току-що произведени коли са продадени само до септември. Очакванията са до края на годината броят им да надвиши 55 хиляди. Голямо търсене има и при колите на старо. Какви са причините за това?

От няколко месеца насам Огнян търсел подходящ автомобил на старо за семейството си. И макар да планирал да го закупи в началото на следващата година, проверката му показала, че цените се покачват с всеки изминал ден. Затова променил плановете си.

Огнян Георгиев: Взех си кола преди около една седмица, даже я регистрирах… това което наблюдавах в КАТ…има огромен ръст на продажби на автомобили втора ръка може би поради навлизане на еврото….септември и октомври е бум на регистрация на автомобили в КАТ – Дупница.

Повишен интерес отчитат и търговците.

Диего Чалев, собственик на автокъща в Дупница: Лятото забелязвам едно повишение на 10, 20% на продажбите на втора употреба коли.

Най-търсени са автомобилите на възраст около 10 години, с нисък разход на гориво.

Диего Чалев, собственик на автокъща в Дупница: Между 10 000 и 15 000 лева търсят средно.

Рекордни продажби отчитат и на пазара на нови превозни средства.

Васил Новоселски, търговец на нови автомобили: До месец септември в България имаме продадени малко над 40 000 автомобила, което е изключително постижение…Надявам се до края на годината да подобрим цифрата 50 000 автомобила, което ще е връх в продажбите на нови автомобили.

Клиентите, които залагат на тях, са склонни да платят по-висока цена, за да получат повече екстри. А сериозен процент се ориентира и към електрическите и хибридните автомобили.

#пазар за автомобили #продажба на автомобили #нови коли #стари коли #новини в Метрото

