Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун

Азиатската обиколка на американския президент започна
Доналд Тръмп замина за Азия, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.
Тръмп ще се срещне с редица световни лидери, включително китайския Си Дзинпин, на фона на търговските преговори, предизвикани от налагането на всеобхватни тарифи от Вашингтон.
Американският президент изрази готовност да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Бих го направил, ако той се свърже с мен, тоест, последния път, когато се срещнахме, оповестих в интернет, че идвам в Южна Корея. Ако иска да се срещнем, аз съм отворен за това. Имах страхотни отношения с него и той вероятно знае, че идвам.