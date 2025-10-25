Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун

Доналд Тръмп замина за Азия, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.

Тръмп ще се срещне с редица световни лидери, включително китайския Си Дзинпин, на фона на търговските преговори, предизвикани от налагането на всеобхватни тарифи от Вашингтон.

Американският президент изрази готовност да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.