Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално. Това съобщиха за БТА от Областно пътно управление - Габрово.

Пътят е обработен до асфалт, опесъчено е, няма мъгла, температурите не са твърде ниски. Има усойни места с леки заледявания, при които водачите на пътни превозни средства трябва да внимават, допълват от пътното управление в Габрово.

Дежурните екипи на Областното пътно управление не са получавали сигнали за паднали дървета по пътното платно на прохода Шипка през изминалата нощ. Към този момент в Габрово не вали сняг, има места без електрозахранване.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово посочват, че за изминалото денонощие са ликвидирали четири пожара без преки материални загуби и са оказали техническа помощ на седем места.