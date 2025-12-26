След падналия сняг - все още има места без ток

Екипите на Eлектрохолд продължават да отстраняват повреди, възникнали след снеговалежите през последното денонощие.



Възстановено е електрозахранването в районите в Монтанско, които бяха най-сериозно засегнати и останаха без то две денонощия.

Към момента временни прекъсвания на електрозахранването има в четири села в областта .Все още има населени места без ток в областите Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Благоевград и София област.

Според сайта на дружеството, се очаква до обяд навсякъде електроподаването да бъде възстановено.

В ЕРМ-Запад е създаден Кризисен щаб.

Той координира възстановителните дейности и работи съвместно с държавните и местните структури. Над 300 служители работят на терен.