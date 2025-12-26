БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След падналия сняг - все още има места без ток

У нас
Екипите на Eлектрохолд продължават да отстраняват повреди, възникнали след снеговалежите през последното денонощие.

Възстановено е електрозахранването в районите в Монтанско, които бяха най-сериозно засегнати и останаха без то две денонощия.

Към момента временни прекъсвания на електрозахранването има в четири села в областта .Все още има населени места без ток в областите Видин, Враца, Кюстендил, Перник, Благоевград и София област.

Според сайта на дружеството, се очаква до обяд навсякъде електроподаването да бъде възстановено.

В ЕРМ-Запад е създаден Кризисен щаб.

Той координира възстановителните дейности и работи съвместно с държавните и местните структури. Над 300 служители работят на терен.

Обявиха бедствено положение в село Гелеменово
Обявиха бедствено положение в село Гелеменово
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
6000
Чете се за: 01:55 мин.
Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР) Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед" Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
9392
Чете се за: 00:50 мин.
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес
Чете се за: 01:00 мин.

България празнува втория ден на Рождество Христово
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След падналия сняг - все още има места без ток След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговорите за Украйна продължават
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
