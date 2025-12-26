БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ нанесоха удари в Нигерия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Целта са били войници на "Ислямска държава"

САЩ нанесоха удари в Нигерия
Съединените щати нанесоха въздушни удари по бойци на "Ислямска държава" в северозападна Нигерия.

Президентът Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Трут Соушъл, че атаката е в отговор на убийствата на невинни християни. Пентагонът публикува видео от изстрелването на ракета.

Убити са няколко ислямски бойци в северозападния щат Сокото.

Tръмп заплаши с военнa намеса още в края на октомври заради зачестилите случаи на нападения и отвличания от църкви и училища, извършвани от ислямистки терористични групировки.

