Коледната приказка в Крайова привлича милиони туристи

Как с инвестиция от 2 милиона евро коледният базар в румънския град Крайова спечели сърцата на пътешествениците?

Над два милиона и половина туристи ще преживеят своята коледна приказка в един от най-красиво украсените базари в Европа.

Още през септември в Крайова се монтират и боядисват приказни къщички, изработват се дървени фигурки и гигантски бонбони. Два милиона светещи лампички покриват всяка педя от града, който сияе в празнична премяна. Уникалната декорация, пред която постоянно се снимат туристи, е на площ от 280 декара и няма аналог в Европа.

Марина Андроначе – директор на отдел „ Международни отношения и корпоративен имидж“ в Община Крайова: "Крайова няма планина или море и за да е туристическа дестинация - залагаме на такива събития. Малък екип сме, който отговаря за концепцията на коледния базар, започваме с подготовката още от първия работен ден на януари. И тази година не сме инвестирали много средства, около два милиона евро. Сътрудничим си с местните артисти и занаятчии, което е много важно и очакваме над 10 милиона евро печалба за местната икономика. Всички печелят от това събитие – ресторантьори, хотелиери, таксиметрови шофьори, аптеки. Разкриват се нови работни места, само с поддържането на хигиената са ангажирани две хиляди души. Всички се възхищават на украсата и я пазят, изобщо не можем да говорим за вандалски прояви. Полиция има, да, но тя е, за да се чувстват по-сигурни посетителите."

Всеки сантиметър от коледния град е проектиран така, че да плени въображението на туристите и да ги накара да се върнат отново в Крайова. Общественият транспорт е безплатен през уикендите, а българска реч се чува навсякъде.

Ивайло Алексиев: "Идваме от София. Вече тази година сме 10 човека. Интересно е, че има някои неща, които са запазени от миналата година, надградени са. Цените ми се виждат, че са по-ниски, отколкото при нас."

За да бъдат цените достъпни, общината поема всички разходи за наем, отопление и осветление на базара. Освен това - не е похарчила нито лея за реклама, защото всичко свършили социалните мрежи.

Саманта: "Ние сме от Англия, онлайн видяхме красиви снимки и дойдохме."

Точно в 18:30 ч. класическата приказка „Лешникотрошачката“ и футуристичната магия се съчетават в едно. Това коледно чудо иска да преживее и Алекс.

Алекс: "Дойдох с влак от Плоещ, за да видя как Дядо Коледа се спуска с шейната по въжета над хората. Дори само заради тази атракция Крайова заслужава да е номер в Европа."

И тази година част от плюшените мечета, които красят фасадите на сградите, ще бъдат почистени и дарени на румънски деца в неравностойно положение.