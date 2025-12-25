Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари

Руски въздушни удари са причинили смърт и разрушения в различни райони на Украйна. Руските власти също съобщават за украински нападения с дронове. Русия отново бомбардира Чернигов и Одеса. Там предишните удари срещу черноморското пристанище доведоха до замърсяване на крайбрежието с растителна мазнина.

Руски удар по обяд порази и пазар в центъра на Херсон. Киев обвини Москва в тероризъм по време на Коледа. По-рано Русия отхвърли примирие за празниците.

47-годишен мъж, който е бил на работното си място, е станал жертва на руския удар срещу пазар в центъра на Херсон. Украинската прокуратура съобщава и за двама ранени.

Оксана - продавачка: "Там има бомбоубежище. Оставихме всичко и избягахме там."

В Черниговска област има двама убити и двама ранени. Руски дрон е поразил 5-етажен жилищен блок в град Чернигов, където е загинала възрастна жена. През последните дни руски удари срещу северния украински град взеха няколко жертви, включително 4-годишно дете. Сериозно е нарушено електроснабдяването. Полски изтребители са прихванали и ескортирали руски разузнавателен самолет над Балтийско море в близост до въздушното пространство на страната.

Един човек е загинал, други двама са пострадали при поредна атака с дронове срещу пристанищната и промишлената инфраструктура на Одеска област, съобщиха местните власти.

Слой мазнина и жълта пяна са покрили крайбрежието на Одеса след руските удари срещу черноморското пристанище Пивдений.

Разливът идва от поразени контейнери със слънчогледово олио. Плажът и морето са покрити с мъртви птици. Доброволци се опитват да ограничат замърсяването с плаващи бариери. Изпратени са и специализирани кораби. Най-уязвим за мазното петно е големият гребенест гмурец. Служители на зоопарка в Одеса са решени да спасят оцелелите птици.

Игор Биляков - директор на зоопарка в Одеса:"Птиците губят способността си да се движат, защото перата им се покриват с мазнина. Те не могат нито да излитат, нито да плуват. Губят подвижност и замръзват много бързо, защото сега е студено."

Украинските военни съобщиха, че са поразили с ракети "Сторм Шедоу" руската петролна рафинерия "Новошахтинск" в Ростовска област. Украински дронове са атакували цистерни с петролни продукти в руското пристанище Темрюк, както и газопреработвателна инсталация в Оренбург.



