БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи...
Чете се за: 02:42 мин.
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Слой мазнина и жълта пяна са покрили крайбрежието на Одеса, разливът е от поразен контейнер със слънчогледово олио

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руски въздушни удари са причинили смърт и разрушения в различни райони на Украйна. Руските власти също съобщават за украински нападения с дронове. Русия отново бомбардира Чернигов и Одеса. Там предишните удари срещу черноморското пристанище доведоха до замърсяване на крайбрежието с растителна мазнина.

Руски удар по обяд порази и пазар в центъра на Херсон. Киев обвини Москва в тероризъм по време на Коледа. По-рано Русия отхвърли примирие за празниците.

47-годишен мъж, който е бил на работното си място, е станал жертва на руския удар срещу пазар в центъра на Херсон. Украинската прокуратура съобщава и за двама ранени.

Оксана - продавачка: "Там има бомбоубежище. Оставихме всичко и избягахме там."

В Черниговска област има двама убити и двама ранени. Руски дрон е поразил 5-етажен жилищен блок в град Чернигов, където е загинала възрастна жена. През последните дни руски удари срещу северния украински град взеха няколко жертви, включително 4-годишно дете. Сериозно е нарушено електроснабдяването. Полски изтребители са прихванали и ескортирали руски разузнавателен самолет над Балтийско море в близост до въздушното пространство на страната.

Един човек е загинал, други двама са пострадали при поредна атака с дронове срещу пристанищната и промишлената инфраструктура на Одеска област, съобщиха местните власти.

Слой мазнина и жълта пяна са покрили крайбрежието на Одеса след руските удари срещу черноморското пристанище Пивдений.

Разливът идва от поразени контейнери със слънчогледово олио. Плажът и морето са покрити с мъртви птици. Доброволци се опитват да ограничат замърсяването с плаващи бариери. Изпратени са и специализирани кораби. Най-уязвим за мазното петно е големият гребенест гмурец. Служители на зоопарка в Одеса са решени да спасят оцелелите птици.

Игор Биляков - директор на зоопарка в Одеса:"Птиците губят способността си да се движат, защото перата им се покриват с мазнина. Те не могат нито да излитат, нито да плуват. Губят подвижност и замръзват много бързо, защото сега е студено."

Украинските военни съобщиха, че са поразили с ракети "Сторм Шедоу" руската петролна рафинерия "Новошахтинск" в Ростовска област. Украински дронове са атакували цистерни с петролни продукти в руското пристанище Темрюк, както и газопреработвателна инсталация в Оренбург.

#поразен контейнер с олио #войната в Украйна #Русия #удари #одеса #Коледа

Последвайте ни

ТОП 24

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
1
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
2
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите...
Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
3
Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
4
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите
5
Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
6
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
3
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
5
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
6
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на...

Още от: Европа

Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение
Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение
Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки
Чете се за: 04:52 мин.
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.
Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие
Чете се за: 01:45 мин.
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в първата меса на папа Лъв XIV за Рождество Христово Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в първата меса на папа Лъв XIV за Рождество Христово
Чете се за: 02:50 мин.
Коледно послание на Зеленски към украинците: Русия не може да окупира нашето единство Коледно послание на Зеленски към украинците: Русия не може да окупира нашето единство
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

България празнува Рождество Христово
България празнува Рождество Христово
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР) Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Турция задържа 115 души, планирали атаки по време на коледните и...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Богородица и Младенеца от пясък красят центъра на Бургас на Коледа
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Патриарх Даниил връчи орден „Св. Йоан Рилски” на...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ