Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Украинският президент Володимир Зеленски изказа в социалната платформа Екс благодарността си към папа Лъв XIV за усилията му да бъде установено коледно примирие във водената от Русия война в Украйна, предаде Укринформ.

"Високо ценим постоянното внимание, което папа Лъв XIV обръща на всички дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна, и споделяме разочарованието на Негово светейшество от отказа на Русия да приеме предложението за коледно примирие", заяви държавният глава на Украйна.

Президентът подчерта, че украинците празнуват четвъртата си Коледа в условия на война. Той отбеляза, че Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове по украинската енергийна системи, причинили прекъсвания на електроснабдяването. В същото време руските войски продължават щурма си по фронтовата линия, допълни Зеленски.