ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Снимка: Архив/БГНЕС
Украинският президент Володимир Зеленски изказа в социалната платформа Екс благодарността си към папа Лъв XIV за усилията му да бъде установено коледно примирие във водената от Русия война в Украйна, предаде Укринформ.

"Високо ценим постоянното внимание, което папа Лъв XIV обръща на всички дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна, и споделяме разочарованието на Негово светейшество от отказа на Русия да приеме предложението за коледно примирие", заяви държавният глава на Украйна.

Президентът подчерта, че украинците празнуват четвъртата си Коледа в условия на война. Той отбеляза, че Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове по украинската енергийна системи, причинили прекъсвания на електроснабдяването. В същото време руските войски продължават щурма си по фронтовата линия, допълни Зеленски.

"От решаващо значение е за всеки по света да говори за край на тази война и да попречи на Русия да превърне бруталността, терора и агресията срещу нашия народ в нещо рутинно. Призовавам всички лидери, които носят отговорност, да подкрепят мира така, както го прави Светият отец", обобщи Зеленски.

#папа Лъв XIV #Володимир Зеленски #Украйна

