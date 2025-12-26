БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция
Снимка: БТА
Слушай новината

Продължава посещението на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.

Вчера църковната ни делегация беше посрещната на входа на Вселенската патриаршия в Истанбул от Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.

В патриаршеския храм „Св. Георги“ бе отслужен благодарствен молебен, възглавен от българския патриарх Даниил. След това се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Св. Синод в "Тронната зала".

Днес програмата предвижда да бъде отслужена тържествена света литургия, на която Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил ще съслужат заедно.

Утре патриарх Даниил ще води службата за храмовия празник на българската църква "Свети Стефан", известна още като Желязната църква.

