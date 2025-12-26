БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха бедствено положение в село Гелеменово

Дъждът предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко

Снимка: БТА
Бедствено положение обявиха в село Гелеменово. Дъждът предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко.

Вчера след обяд Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата. Наводнени са дворове и приземни етажи. Нанесени са сериозни материални щети.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че в наводнените имоти не е имало хора. С помощта на тежка техника коритото е разширено.

Постепенно обстановката се нормализира, като нивото на водата вече се понижава.

Екипи на Напоителни системи са работили и през нощта по укрепването на дигата.

Предстои в следващите дни междуведомствена комисия да извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване.

