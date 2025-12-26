БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вярата на Ледения континент: Проф. Христо Пимпирев за Антарктида, науката и човешкия дух

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев разказа в "Денят започва" за първия православен параклис в Антарктида, силата на вярата сред учените и новата си книга. В разговор, посветен на вярата, науката и човешката устойчивост, той разказа за едно от най-необичайните духовни места на планетата – българския православен параклис на Ледения континент.

„Човек не може без вяра“, казва проф. Пимпирев.

„Ние, антарктидците, го усетихме сами. Живеехме в затворено общество, далеч от света, и имахме нужда от място, където човек да остане сам със себе си и да говори с Висшата сила – било то Бог или каквото всеки носи в сърцето си.“

Идеята за параклиса възниква спонтанно. Първоначално постройката била замислена като укритие за моторна шейна, направено от шперплат. След като е изградена обаче, учените решават да поставят кръст, а после и икони. Така, почти без да го планират, създават първия православен параклис в Антарктида.

Параклисът е наречен на св. Йоан Рилски – най-българският светец и отшелник.

„Сравнявахме се с него – той е бил в Рилската пустиня, а ние – на другия край на света“, споделя проф. Пимпирев.

С времето и с увеличаването на броя на експедициите, параклисът става тесен. Днес той се помещава в нова, по-голяма сграда, с икони, изографисани на място от иконописеца Ганка Павлова – т.нар. „антарктически икони“.

Когато науката срещне вярата

Според проф. Пимпирев, срещата между науката и вярата ражда сила.

„Човек става по-силен да преодолява трудностите. Най-опасен е човекът, който не вярва в нищо – той не се страхува от нищо.“

Той припомня, че в миналото науката често е отричала вярата, а в някои държави са разрушавани храмове. Въпреки това символите остават – както кръстът, който оцелява над кална лавина в Колумбия, затрупала цяло селище, така и параклисът сред леда на Антарктида.

Празници, молитва и общност на края на света

Параклисът е място за молитва и усамотение, отворено за всеки. Там българските полярници посрещат Коледа, Йордановден, Ивановден и други празници. На Бъдни вечер се спазва традицията с постна трапеза, а Нова година често се празнува по няколко пъти – според различните часови пояси на международния екип.

„Там сме едно голямо семейство“, казва проф. Пимпирев.

„Празнуваме заедно, пеем, танцуваме. Понякога се обличам като Дядо Коледа – всеки трябва да каже стихотворение или да изпее песен, за да получи подарък.“

Нова книга и любопитни истории от Антарктида

По време на разговора проф. Пимпирев представи и новата си книга, написана в съавторство с Иглика Трифонова. Тя излиза три години след „Антарктическият стопаджия“ и разказва за историята на най-късно открития континент, за природата, науката и българското присъствие там.

#Проф. Христо Пимпирев

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Застудяването ще продължи
3
Застудяването ще продължи
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
4
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
5
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите...
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
6
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на...

Още от: Любопитно

Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа
Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа
Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки
Чете се за: 04:52 мин.
В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ
Чете се за: 01:20 мин.
Рождество Христово - празник на празниците за християните Рождество Христово - празник на празниците за християните
Чете се за: 06:20 мин.
Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека
Чете се за: 02:45 мин.
Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

България празнува втория ден на Рождество Христово
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След падналия сняг - все още има места без ток След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговорите за Украйна продължават
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ