Слънчево време през деня, предстои заоблачаване и дъжд

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Времето днес ще е по-често слънчево, с тендеция към постепенно заоблачаване, все още почти без валежи. Температурите ще са между 17 и 22°, в София – 17.

Заоблачаването ще се увеличи през нощта. Дъжд ще вали на много места в Западна България. Утре сутринта в югоизточните райони видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11°.

Максималните ще се понижат с 3-4° и ще са предимно от 14 до 19°, в София – около 14. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините ще бъде и временно силен.

Няма да се измъкнем от валежната обстановка и през деня. На най-много места ще вали в западните и в централните райони от страната. А в Западна България валежите ще са интензивни и значителни, очакват се и гръмотевични бури. Код жълто и оранжево са обявени, включително и в София. Над 60 л/кв.м се очакват за денонощието. Не са никак малко.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната, включително и по Черноморието. Там ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21°. Вълнението на морето ще бъде умерено.

Облачно ще е и в планините. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в районите над 1800-2000 м надморска височина диагнозата ще бъде сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад.

Застудяването и валежите ще се настанят в цялата страна в неделя по повод преминаването към зимното часово време. В отделни райони в Южна България се очакват значителни количества. В понеделник, след средата на деня, бързо ще ги преустановим и облачността ще се разкъса.

Температурите ще са в широки граници и с малък дневен ход, от 9-10° в северозападните до 19-20° в югоизточните райони. Във вторник ще остане ветровито, по-често облачно, отново ще превалява. Сряда и четвъртък ги пишем слънчеви, вятърът ще отслабне.

Сутрин ще е студено, в котловините с условия за слана, а в равнините - с намалена видимост. Ще се затопля с дневни температури предимно между 15 и 20°. Това е прогнозата, това е телевизията, това е положението.

