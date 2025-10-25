БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат

Вера Александрова от Вера Александрова
У нас
Заяви, че единственият му страх е от "приближаващата война"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. Той обясни защо е потърсил подкрепа за управлението от депутатите на "ДПС - Ново начало". Мотивира политическия ход с предстоящите предизвикателства пред страната и необходимостта от стабилно мнозинство, което да подкрепя политиката на кабинета в пленарната зала.

Бойко Борисов заяви, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Подчерта, че страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега това доверие трябва да се защити. Увери, че не се предвижда увеличение на данъците.

"Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард 200 повече, данъците не се пипат", посочи той.

Отново обясни защо разчитат на подкрепата на Пеевски за кабинета. Напомни, че ГЕРБ, БСП и ИТН заедно имат 102 депутати .

"Двама от БСП, хората на Радев, не гласуват, винаги са "против". Стават 100. За да има правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха: "ние сме твърда опозиция и сме за унищожаването на всички вас, а по-тарикатите ГЕРБ са готини, ама без Борисов". И БСП, и ИТН нямат решение, нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките, защото някой път като плюеш, трябва после да го излижеш. Извинявам се за израза, но е точен".

Борисов не се притеснява да поеме подигравките, които се изсипват върху него заради подкрепата от "ДПС - Ново начало".

"Подписваме сега за два завода във военната индустрия и всичко това трябваше да се хвърли, защото трябваше да угодим на тези,които казват "Борисов - Пеевски". Да ви кажа честно, въобще нямам никакъв страх. Поканихме тяхната група, обясних им целите задачите. Те казаха: "всичко, което касае добруването на хората", те обичат тази дума за хората, "сме готови да го подкрепяме".

Отбеляза, че всички са изненадани от санкциите на САЩ върху руските петролни продукти. Очаква правителството да намери бързо решение на проблема .

"Хубаво е, че има един месец срок и се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем. Не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите".

Борисов обяви какво истинските го плаши в този момент.

"Това е приближаващата война. Усещам, защото, за разлика от другите, аз ги познавам лично. Аз ги познавам и лично. И виждам как се изостря и ако този един месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия и особено след 21 ноември ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло,което ни очаква. Войната ще ни почука на вратата. Ако някой ме пита: "Борисов има ли страх". Аз нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаваща се война изпитвам животински страх".

Борисов участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ.

# ГЕРБ #Бойко Борисов

