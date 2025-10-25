БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Ще се разреши ли кризата с отпадъците в София?

Снимка: БТА, архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

20 дни продължава кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Очаква се от следващата седмица да се включи и още техника, а доброволци и днес ще са на терен.

Четири нови камиона ще се включат от понеделник, по данни на общината са извозени 80% от боклука на цялата територия на двата района.

Галина Вълчева е доброволец и коментира пред екипа ни, че в България има огромен проблем с разделното събиране на отпадъци.

"За мен е важно децата ми да растат на чисто място и да знаят, че сме част от общество, което се грижи да живеем в чиста страна. Освен това виждам реален проблем с липсата на разделно събиране в България - пълно е с пластмаса, бутилка. Навсякъде има празни цветни контейнери, а това увеличава общата такса смет"

По думите ѝ повечето такива отпадъци са от заведения и магазини и отправи призив към собствениците им да спазват закона.

"Моята работа е да се погрижа да се рециклират пластмасата, кенчетата и стъклата. Иначе според хората на терен ситуацията започва да се нормализира, по информация от завода за отпадъци, казаха, че от понеделник започват нови шофьори с нова техника. Зареждащо е да работим заедно и да правим нещо за България".

Всеки, който иска да помогне в събирането на отпадъци, може да отиде на място - столичният инспекторат осигурява чували и ръкавици.

Вижте още в прякото включване

#София #криза с боклука #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
2
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
4
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
5
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
6
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Регионални

След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Нови пожарни автомобили се очакват следващата година Нови пожарни автомобили се очакват следващата година
Чете се за: 01:37 мин.
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Чете се за: 00:32 мин.
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те? Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
6150
Чете се за: 01:32 мин.
Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп? Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп?
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Топло за сезона и в съботния ден Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ