Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред Отечеството"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
путин връчи мария захарова орден заслуги отечеството
Слушай новината

На тържествена церемония президентът на Русия Владимир Путин връчи орден "За заслуги пред Отечеството" IV степен на директорката на Дирекция "Информация и печат" на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, съобщи ТАСС.

Указът на държавния глава е за награждаване с орден за "принос в реализацията на външнополитическия курс на Руската Федерация и дългогодишна добросъвестна дипломатическа служба".

На церемонията по връчването на държавни награди в Кремъл Захарова благодари на родителите си за това, че са я възпитали любов към Русия.

"На баща ми, Владимир Юриевич Захаров, и на майка ми, Ирина Владиславовна Захарова, съм благодарна за много неща, но най-вече искам да им благодаря и да им се поклоня за това, че са открили в мен, възпитали са ме и са ме научили да обичам своята страна, своята Родина – Русия", отбеляза тя.

Според нея, родителите й й разказали за историята на Русия, за красотата на природата й, за величието на културата и изкуството й.

"И още казаха, че няма страна без народ. И разкриха тайната на успеха. Споделям с вас това тайно знание: всички постижения, всички успехи, които се получават, трябва да се посвещаваме на страната си и да се отдаваме с многократно повече на хората", добави Захарова.

Официалният представител на дипломатическото ведомство на Русия също изрази благодарност на министерството за доверието и наставничеството.

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей. Путин ѝ изпрати поздравителна телеграма.

След като завършва Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО) през 1998 г., започва работа в министерството на външните работи на Русия.

Била е редактор на месечното издание "Дипломатически вестник". Изпълнявала е задълженията на началник на дирекция за оперативно наблюдение на СМИ в управлението за информация и печат.

През 2005-2008 г. е ръководител на пресслужбата на постоянното представителство на Русия при ООН в Ню Йорк.

През 2008-2011 г. заема различни длъжности в централния апарат на министерството.

През 2011-2015 г. е заместник-директор на Дирекция "Информация и печат" на МВнР на Русия.

През август 2015 г. е назначена за директор на тази дирекция.

#"Заслуги пред Отечеството" #Мария Захарова #орден

