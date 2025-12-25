БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

На работа по празниците: Колко ще ни платят?

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график, посочват от Инспекцията по труда

работа празниците платят
След решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА "Главна инспекция по труда" припомня как се заплаща трудът през този период.

За повечето работещи – тези с ненормиран работен ден или подневно отчитане на работното време – трудът в почивни и неприсъствени дни винаги се счита за извънреден. Това означава и 75% увеличение към заплатата за тези дни.

Работниците на сумирано изчисляване на работното време, които са по график през допълнителните почивни дни, няма да получат увеличение – тъй като за тях това не е извънреден труд.

От Инспекцията по труда напомнят, че в поредицата от коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 1 януари – Нова година. Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.

Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.

#на работа по празниците #заплащане за празници

