На работа по празниците: Колко ще ни платят?

След решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА "Главна инспекция по труда" припомня как се заплаща трудът през този период.

За повечето работещи – тези с ненормиран работен ден или подневно отчитане на работното време – трудът в почивни и неприсъствени дни винаги се счита за извънреден. Това означава и 75% увеличение към заплатата за тези дни.

Работниците на сумирано изчисляване на работното време, които са по график през допълнителните почивни дни, няма да получат увеличение – тъй като за тях това не е извънреден труд.

От Инспекцията по труда напомнят, че в поредицата от коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 1 януари – Нова година. Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.

Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.