БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Росен Желязков и То Лам обсъдиха икономическото и стратегическото сътрудничество

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

То Лам се срещна и с председателя на Народното събрание Наталия Киселова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сътрудничеството между България и Виетнам обсъдиха премиерът Росен Желязков и генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам, който е на посещение у нас. Желязков подчерта, че страната е важен партньор на България в югоизточна Азия.

И акцентира върху дългогодишните връзки между двете страни, като припомни, че много виетнамски граждани са учили и работили в България. По време на срещата бяха подписани двустранни документи в областта на икономиката, сигурността, информационните технологии, земеделието и здравеопазването.

То Лам се срещна и с председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Тя изрази задоволство , че през последните години стокообменът между двете страни нараства, но отбеляза, че все още има неизползван потенциал.

Росен Желязков, министър - председател: "Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на страната в социално-икономическото развитие, както и важната й роля като фактор за мира и стабилността в района."

То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическата партия: "България е първият наш стратегически партньор на Балканит. Убеден съм, че посещението ни ще даде тласък на отношенията между двете страни, ще открие нови възможности за бизнеса и ще повиши конкурентоспособността на икономики ни"

#То Лам # Виетнамската комунистическа партия #премиерът Росен Желязков #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
2
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
5
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
5
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Политика

Цветелина Пенкова, евродепутат: Българският интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни
Цветелина Пенкова, евродепутат: Българският интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"? Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
Депутатите ще заседават извънредно във вторник Депутатите ще заседават извънредно във вторник
Чете се за: 00:15 мин.
Министър Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за „такса водомер“ от проекта на Закон за ВиК Министър Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за „такса водомер“ от проекта на Закон за ВиК
Чете се за: 05:37 мин.

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ