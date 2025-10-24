БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баскетболното първенство при жените ще започне с три клуба и много неизвестни

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
За плейофите и мачовете за Купата ще се включи четвърти отбор, изграден от перспективни състезателки.

Филип Виденов
С едва три клуба, нетрадиционен формат и много неизвестни ще започне сезонът в баскетболното първенство при жените. Изпълнителният директор на федерацията Филип Виденов разкри пред БНТ, че се очаква на по-късен етап от сезона да се включи четвърти отбор.

Двата най-силни отбора през последните години - Монтана и Берое, както и Рилски спортист, са клубовете, които ще участват в редовния сезон. Според програмата ще се изиграят шест кръга в рамките на по-малко от два месеца – от 1 ноември до 20 декември.

За да се оформят двойки за плейофите и в турнира за Купата, от Федерацията предвиждат да се изгради и четвърти тим от перспективни състезателки.

Според изпълнителния директор на централата Филип Виденов, причините за рекордно малкия брой отбори се коренят в проблемите с финансирането, заниженият интерес и липсата на адекватна инфраструктура.

„Това не значи, че качеството ще е различно. Понеже сега остават наистина три отбора, които имат хубава селекция. Четвърти отбор също ще се включи за този етап за плейофите и за Купата. Фактически, първенството ще се продължи както и предните години. По-скоро всички мачове ще са интересни, въпреки че са ограничен брой отбори. Разбира се, на всички не се иска да имаме 15-16 отбора, но такава е реалността в момента“, коментира Виденов пред БНТ.

Ситуацията поражда и много въпроси. Има ли противодействие на домино-ефекта на постоянно намаляващия брой отбори? Какви са перспективите и решенията на проблемите в клубния ни женски баскетбол?

Отговорите ще дадат президентът на федерацията Георги Глушков, треньори и президенти на клубове, както и легендарни баскетболистки в предаването „Арена спорт“ по БНТ в неделя от 12:30 часа.

Подробности вижте във видеото!

#НБЛ за жени 2025/26 #Филип Виденов

